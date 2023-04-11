抗干扰能力强、检测更准确 连续血糖监测系统助力慢病管理

无须校准，这个硬币大小的传感器，每3分钟即可测出血糖值，并能持续监测长达15天，同时其还能向智能手机提供监测数据。4月9日，科技日报记者从湖南湘江新区三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物）获悉，其自主研发、基于第三代葡萄糖传感器技术的国产动态葡萄糖监测系统“三诺爱看”日前获批上市。据悉，这也是全球首次将第三代葡萄糖传感器技术应用于连续血糖监测系统。

监测血糖，是糖尿病数字化管理的重要一环。目前主流监测方式为指尖采血监测，但该方法无法实现对血糖的实时连续监测。因此，无须指尖采血的连续血糖监测，成为当下研究的新热点。据了解，连续血糖监测原理主要为通过葡萄糖感应器，监测人体皮下组织间液的葡萄糖浓度，间接反映人体血糖水平。连续、全面的血糖信息提供，能更有效地反映人体血糖波动情况，极大程度上弥补了指尖采血监测的局限性。

传感器是动态葡萄糖监测系统最核心的部件和研发的最大难点。三诺生物历时14年，成功研发出第三代葡萄糖传感器技术成果，较前两代传感器技术，具有低电位、不依赖氧气、抗干扰能力强、检测更准确等优点。血糖数据越多，慢病管理分析就越精准，也就越有利于医生提供更高价值的医学建议和更精准的干预方式，最终帮助患者更为科学地管理糖尿病，降低并发症发生、发展风险。