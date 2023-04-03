心脏越圆患病风险可能越高

想知道自己是否有患房颤或心肌病这两种疾病的风险吗？美国西达赛奈医疗中心斯密特心脏研究所研究人员发现，长有棒球形状的圆形心脏的人比心脏形状更长、更像传统心形的人未来更有可能出现上述两种心脏疾病。相关论文3月29日发表在《细胞》旗下期刊《医学》杂志上。

研究人员使用深度学习和先进成像分析来研究心脏结构的遗传学。结果发现，拥有圆形心脏的人患房颤的可能性增加了31%，患心肌病的可能性增加了24%。

研究人员分析了来自英国生物库的38897名健康人的心脏磁共振图像后，确定了这种风险。使用相同的数据库，研究人员又使用计算模型来识别与这些心脏疾病相关的心脏遗传标记。通过圆形心脏的遗传学研究，他们发现了4个与心肌病相关的基因：PLN、ANGPT1、PDZRN3和HLADR/DQ。这些基因中的前3个也与发生房颤的风险更相关。

斯密特心脏研究所专家说，一个人的心脏形状会随着时间的推移而变化，通常会变得更圆，尤其是在心脏病发作等重大事件之后。

研究作者之一、斯密特心脏研究所心脏病学系主任克里斯汀·M·阿尔伯特表示，心脏形状的改变可能是疾病的第一个迹象。了解心脏在面对疾病时如何变化，再加上现有的更可靠、更直观的成像支持，这是预防两种常见心脏疾病的关键步骤。