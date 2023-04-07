直播预告：专家谈“脑胶质瘤诊疗新方向”

脑胶质瘤是中枢神经系统最常见的原发性恶性肿瘤，目前应如何治疗？未来，又将会有哪些新的机遇来攻克这一生命禁区？

4月10日10:00，四川大学华西医院神经外科学科主任毛庆、四川大学华西医院神经外科党支部书记兼副主任刘艳辉将做客“人民好医生”客户端直播间，就脑胶质瘤诊治相关话题与网友进行分享。

专家简介：

毛庆，四川大学华西医院神经外科学科主任，四川大学华西医院脑胶质瘤中心主任、教授、博士生导师。中国医师协会脑胶质瘤专业委员会副主任委员；中国医药生物技术协会3D打印技术分会常委；中国脑胶质瘤协作组组长；中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会第一届西南学组主任委员；中国医师协会神经外科医师分会神经肿瘤专业委员会委员；中国医师协会神经外科医师分会微侵袭神经外科专业委员会委员；中国神经科学学会神经肿瘤分会委员。

刘艳辉，四川大学华西医院教授、博士生导师。四川大学华西医院神经外科党支部书记兼副主任。中国医师协会胶质瘤专委会常委；中国医师协会显微神经外科专委会委员；中国抗癌协会神经肿瘤专委会委员；中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会西南学组副主任委员；中国老年医学会神经医学分会常委；海峡两岸医药卫生交流协会神经外科专委会常委；四川省肿瘤协会中枢神经肿瘤专委会副主任委员；中国临床肿瘤学会神经肿瘤专委会常委。

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