北方大风、剧烈降温、雨雪天气，南方区域性暴雨、强对流天气……中央气象台预报显示，从4月1日开始，我国迎来今年以来最大范围强雨雪天气过程，中东部地区出现大范围降水过程。4月2日，中央气象台接连发布暴雨蓝色预警和强对流天气蓝色预警。春季天气为何复杂多变？气象专家进行了解读。

中央气象台首席预报员方翀介绍，此次强雨雪天气过程主要有降水范围广、强度大，多种灾害性天气叠加等两大特点，“4月1日至5日，累计降水量在100毫米以上的国土面积将达23万平方公里，这是今年以来最大范围强雨雪天气过程。”

中央气象台首席预报员孙军介绍，4月2日至4日是降水、大风降温的主要时段。在降水方面，4月2日至5日，甘肃东部、宁夏、河北北部和内蒙古中东部等地有中到大雪或雨夹雪，内蒙古中部等地局地有暴雪或大暴雪，主要降雪时段为4月2日至3日；西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南、黄淮以及东北地区南部等地有中到大雨，河南、湖北、湖南、安徽、江西、浙江、广西、广东和福建等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨，主要降雨时段为4月2日至4日。

在大风降温方面，4月2日，冷空气主要影响西北地区和内蒙古，4月3日影响东北地区西部、华北北部、黄淮和江汉等地，4月4日至5日影响东北地区中东部、华北、江淮及以南地区，中东部地区将有4级至6级风，阵风7级至9级；4月2日至5日，北方大部地区气温下降6至10摄氏度，南方地区气温下降4至8摄氏度。

“降温幅度达到10摄氏度以上的国土面积达94万平方公里。”孙军说。

孙军分析了这次天气过程的成因，主要受两个天气系统影响，一个是北方地区的冷空气，另一个是来自南方地区的江淮气旋。北方地区主要受冷空气影响，4月2日上午，冷空气已到达河套地区至甘肃东部一带，新疆、甘肃大部、内蒙古西部、宁夏等地出现大风降温天气。接下来，冷空气会继续东移南下，给中东部大部地区带来大风降温天气。而南方多地主要受江淮气旋影响，出现区域性暴雨过程。

孙军说，截至4月2日，冷空气和江淮气旋还没有交汇。4月4日左右，东移南下的冷空气和不断加强发展的江淮气旋将会相遇。届时冷暖空气对峙，导致包括短时强降水、大风、局地冰雹等在内的混合型强对流天气将影响河南、湖北、安徽、湖南等地。

近期部分地区天气忽冷忽热，这次又出现剧烈降温，是否属于“倒春寒”？

方翀说，在气象学上，“倒春寒”是指春天受较强冷空气影响，气温下降较快，前暖后冷造成大范围农作物受冻害的天气过程。“倒春寒”通常出现在3月中旬至4月，一般是指江南地区连续3天的日均气温低于12摄氏度，或连续5天低于14摄氏度。就此次过程来说，由于江南地区降温幅度并不剧烈，降温过后气温也接近常年同期，且预计农作物大面积受冻害的可能性不大，所以达到“倒春寒”标准的可能性较小。

“春季是冷暖空气交汇的季节，冷暖空气此消彼长，冷空气加强时，气温就会降低，但总体还是处于逐步升温的过程。因此，天气忽冷忽热也属于正常现象，公众需关注当地气象部门发布的临近预报预警信息，根据气温变化及时调整着装。”方翀说。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 14 版）