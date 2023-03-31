“去赏花，去恋爱！”这个春天，涌动着别样的美好。

近日，四川一所高校发布通知，安排全体师生放7天春假，鼓励同学们走出课堂、走出校园，去接触大自然，感受春天和爱情的美好。

消息一出，羡慕声四起。有人呼吁“全国推广”，也有人质疑此举“不务正业”。近年来，“增设大中小学春秋假期”的呼声渐高。2020年，教育部在公开答复中亮明态度：“在保证开足开齐国家规定课程，完成好正常教育教学任务和教学时长的前提下，学校放假时间包括春秋假时间由各地、高等学校结合实际做出具体安排。”事实上，北京、福建、山东等地的一些大中小学，近年已经开始探索增设春秋假。

三月柳细风斜斜，正是踏青好时节。其实，走进自然、拥抱春天的不止这些高校，我国自古以来就有踏青、春游的传统。先秦时期，《晋书》便记载了人们每年春天结伴到郊外赏春景，齐国也有“放春三月观于野”的习俗；在唐朝，诗人杨巨源在《城东早春》中写道“若待上林花似锦，出门俱是看花人”；在南宋，诗人吴惟信写道“梨花风起正清明，游子寻春半出城”……在万物复苏的春天，憋了一冬的人们呼朋引伴，赏花、郊游、登山，舒展筋骨，徜徉春光，不亦乐乎。

“阳春布德泽，万物生光辉”。春天是万物生长的季节，也是学生们健康成长的大好时机。除了校园里的课堂，学生们也需要走进自然的“课堂”。一次春假虽短，却给学生们打开了一扇自主探索、观察体验生活的窗：学生们可以迎着暖风，嗅着草香，去读一册册的青山，品一行行的绿水，赏一簇簇的春花……在和大自然的亲密接触中，学生们可以与万物为友，向宇宙发问，不仅能学到书本之外的知识，还能培养发现美、捕捉美、鉴赏美、展示美、创造美的精神、情怀和能力，陶冶情操、温润心灵、塑造健全人格。

走进春天、欣赏春天，也是为接下来的工作与生活汲取前行的力量。正如某所高校老师所说，以春游的形式鼓励学生走出校园，感受大自然的生机勃勃，体验真挚情感，是将生命教育、规律教育、情感教育、社会实践等内容相结合的重要举措。春假期间，有同学参与社会实践活动，开阔视野；有同学参与义卖活动，将所得善款捐给弱势群体；还有同学选择回家与家人团聚，感受温馨幸福……大家打开春假的方式不同，但各有各的精彩和收获。

春假也触动了很多上班族的心。在这个快节奏的时代，它像一则温馨提示，提醒我们在低头疾行的同时，别忘偶尔慢下来抬头看看彩霞；提醒相关部门和用人单位，切实探索错峰放假、弹性休假机制，让人们的工作更张弛有度、生活更饱满丰盈。

“春天不是读书天/舞雩风前，恍若神仙/攀上山巅，如登九天”，正如著名教育家陶行知在《春天不是读书天》所表达的，万物生长的春天，自然界就是最好的课堂，花草鱼虫就是最好的百科全书。在这个温暖的季节，让我们舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，一起去拜访春天吧！