世界孤独症日：警惕！这些是孤独症的早期预警信号

4月2日是世界孤独症日。在我们身边，有这样一群孩子，他们被叫作“星星的孩子”。他们似乎总是沉浸在自己的世界，人们很难走进他们的内心。他们，只是一群普通的孩子，却被孤独症夺去了光芒与色彩。

“孤独症是一类起病于婴幼儿时期的神经发育障碍。”中南大学湘雅二医院精神病学科主任医师高雪屏在接受人民网记者采访时介绍，孤独症最核心的特征是不同程度的社会交往障碍、兴趣狭窄和重复刻板的行为方式，部分患儿可有语言发育障碍。

“大多数家长对孤独症的概念很模糊，误认为孩子只是做事专注，不爱说话；还有一些家长误认为这是孩子性格内向、害羞，等长大一些就好了，结果延误了最佳治疗时机。”高雪屏表示，当孩子出现不看或很少看人，目光交流少；叫名字不应或很少有回应；无语言交流或有语言交流的时候交流不畅；不合群，和小朋友交往的时候显示出孤僻的状态；有一些奇特的兴趣或者奇怪的爱好和行为等情况时，家长应高度警惕，这些是孤独症的早期预警信号。此时，家长应及时带孩子到儿童精神科或儿童行为发育科就诊，进行评估诊断和治疗。

“早发现、早确诊、早干预、早治疗，是科学治疗孤独症的关键。”高雪屏说，孤独症病因复杂，目前没有传统意义上的特效药，最佳的治疗方法是教育康复和培训治疗，而且越早干预效果越好。经过早期合理系统化的康复训练，绝大部分患儿的核心症状会有不同程度的改善，部分患儿可基本具备自主生活、学习和工作的能力。（视频制作：实习生朱鑫媛）