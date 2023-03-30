千变万化小蘑菇 影响人们衣食住

从奈飞热播的纪录片《神奇真菌》，到探索使用致幻蘑菇中发现的化合物治疗抑郁症，“蘑菇”热潮正在蓬勃兴起。最近，全球多家生物技术公司正在从蘑菇身上挖掘更大潜力。

据美国《福布斯》杂志网站介绍，真菌是森林生态系统中“低调”的塑造者。它们与树木等植物共生，树木生长时它们释放养分，树木枯死时它们可将其分解。人类食用的蘑菇就是大型真菌的子实体。但是大部分的生物体，即它的菌丝体，以丝状物和垫子的形式生长在表面之下。

现在，菌丝体，即蘑菇根部结构的一部分，已成为各大公司瞩目的焦点。根据研究公司IMARC集团的数据，到2028年，菌丝体行业的财务估价将达到904亿美元，高于2022年的630亿美元。

蘑菇皮革成为时尚界新宠

为了减少对环境的影响，时尚界正面临着越来越大的压力。它们要响应消费者的需求，还要遵守不断变化的环境法规。

在美国旧金山，生物材料公司MycoWorks正在培养菌丝体，以生产一种名为Reishi的皮革替代品。使用这种材料，菌丝体可被制成从帽子到钱包、手袋和碗等物品。

MycoWorks称，菌丝体培养的Reishi是一种令人难以置信的材料，也是第一种不使用塑料作为核心成分的皮革替代品。它使用3种有机材料制成，即水、木屑和菌丝体，因此生产过程碳排放量很低。通过培养，菌丝体长成了一块大砖，它的顶层看起来像一张动物皮革，当被剥下来后，它可像皮革一样被鞣制或着色。

该皮革尤其受到奢侈品行业的青睐。MycoWorks已经帮助爱马仕生产了一款部分由其菌丝体制成的手袋。MycoWorks还与通用汽车合作，探索在汽车内饰中应用菌丝体。

菌丝体“化身”鲜味蛋白质

菌丝体在食品和饮料领域的应用如雨后春笋般涌现。它作为肉类替代品、无动物乳制品等的高蛋白成分正在赢得发展好势头。

总部位于德国柏林的博斯克食品公司筹集了300万美元，用于开发基于菌丝体的鸡肉、猪肉和培根替代品。

该公司联合创始人兼首席执行官伊莎贝拉·伊格莱西亚斯—穆萨奇奥表示，他们“几天之内”就能在发酵容器中培育出菌丝体，从而实现室内和城市养殖。这意味着他们能够以更具成本效益的方式扩大生产，还能卖出与动物肉类等同的价格。

博斯克公司的菌丝体带有一丝鲜香的味道。此外，它还添加了一系列香料。虽然博斯克的产品尚未上市，但基于菌丝体的汉堡已在美国上市，欧盟今年早些时候也批准了一种菌丝体基食物。

穆萨奇奥认为，菌丝体是素食食品的未来。以植物为基础的替代品的一些问题是，大豆和豌豆分离蛋白本身就有一种非常强烈的味道，很多人对此感到不适。而菌丝体可作为一块空白“画布”，能让人们创造出渴望的美味食谱。

隔热材料可生物降解

菌丝体是一种很有前途的建筑材料，它正是总部位于英国伦敦的技术和生物制造公司Biohm的关注点。

Biohm设计总监奥克萨娜·邦达尔解释说，该公司专注于解决全球挑战，而对地球和生态系统影响最大的行业之一就是建筑业。他们深入研究了废物流、材料类型和建筑结构，其中最多的商品之一是隔热材料。

据英国广播公司报道，Biohm正在通过将食品废弃物和木屑喂给菌丝，来制造建筑行业产品，如隔热板。当菌丝生长几个星期后，Biohm就将其收获并干燥，然后把它压成砖状的面板，这些材料可作为市面上流行的塑料材料的替代品。

这种产品的优点在于，它可再制造，能分解成原料，还能安全堆肥，酸碱度中性，100%纯天然。

Biohm公司目前正在与跨国公司进行谈判，将其产品推向全球市场。预计在未来几年内，其菌丝体隔热材料将被安装在英国和欧盟各国的家庭、办公室和公共场所。（本报记者 张佳欣）