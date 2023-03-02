车红缨荣获“全国巾帼建功标兵”

2月25日，全国妇联《全国妇联关于表彰全国三八红旗手标兵、全国三八红旗手、全国三八红旗集体和全国巾帼文明岗、全国巾帼建功标兵、全国巾帼建功先进集体的决定》（妇字【2023】9号）发布，自贡市第一人民医院甲状腺乳腺外科主任、主任医师车红缨荣获“全国巾帼建功标兵”。

恪守医道，栉风沐雨，她深耕乳腺甲状腺血管外科疾病诊治工作30载。她用回春妙手，守护千万女性的健康；她用医者仁心，抚慰无数患者的痛楚；她用敢为人先的求索和不断创新的精神，攀登一个又一个医学高峰，开展了乳腺结节微创旋切活检术、乳房再造术等多项新技术，率领团队在多项技术上领跑川南；她用春风化雨的耐心和踏实肯干的态度，整日奔波于手术室与病房之间，换来了一个又一个难题的攻克，一台又一台手术的成功，一位又一位患者的重生。

她深受业内认可，是四川省医师协会乳腺疾病专委会常务委员、四川省医学会乳腺疾病专委会常务委员、自贡市医学会乳腺甲状腺疾病专委会主任委员及10余个专委会委员；2021年参加全省CSCO乳腺癌指南巡讲。她先后荣获“四川省巾帼建功标兵”“四川省三八红旗手”“自贡市首批临床优秀医学专家”“自贡市五一劳动奖章获得者”等称号。

在医疗技术飞速发展的今天，车红缨同志坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，把爱心捧给患者，带领乳腺甲状腺血管科这个年轻的团队，牢记“仁爱精业、济世自强”之院训，为了千百患者的健康和美丽，不断改革创新、锐意进取、科学发展，向着更高远的目标，乘风破浪、扬帆远航。