中国皮肤病新药研发驶入快车道

本报北京电 （邱煜雯）2015—2022年，国家药品审评中心共批准205个皮肤科新药开展临床试验，其中生物制品84个，化学药品121个；共批准上市了22个皮肤科新药和3个药物新适应症。在3月19日由中国新药杂志社主办的“全球视野下中国皮肤科新药研发与创新高峰论坛”上，国家药监局药品审评中心化药临床二部部长谢松梅分享了一组我国皮肤科新药数据，指出我国皮肤科药物创新正呈逐年递增趋势。

据谢松梅介绍，为解决临床患者无药或缺药可用的困境，该中心持续完善新药加快审评审批通道的程序和标准，加大沟通交流，在确保受试者安全基础上，大力推进新药研发上市。从适应症领域来看，治疗银屑病产品有10个，治疗特应性皮炎的产品有4个等。

北京大学人民医院皮肤科主任张建中认为，近10年来皮肤病新药研发驶入快车道，皮肤病治疗进入新阶段，绝大部分感染性疾病得到有效治疗，绝大部分物理性皮肤病易于治疗。从成果看，新药研发主要疾病聚焦于银屑病、特应性皮炎和脱发，药物类型主要为生物制剂与小分子靶向药。

“我国皮肤科新药近年来密集上市，为皮肤病患者带来了新的治疗选择。”张建中说，比如，银屑病生物制剂治疗、银屑病外用芳香烃受体调节剂治疗、特应性皮炎生物制剂治疗、特应性皮炎JAK抑制剂治疗、荨麻疹生物制剂治疗、斑秃JAK抑制剂治疗等，都是皮肤科治疗领域10年来的标志性进展。