提到结核病，不少人认为它已经被消灭。事实上，这种古老的疾病从未远离人类社会。当前，我国结核病流行状况如何？我们离终结结核病还有多远？遏制结核病难点在哪里？

为此，本报记者专访了中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任、北京胸科医院副院长李亮。

“熟悉的陌生人”

作为世界上最古老的传染病之一，结核病也被称为“白色瘟疫”“痨病”。结核病由结核分枝杆菌引起，可以侵害人体的各种器官，以肺结核最为多见。在西方，肺结核曾被称为“死亡之首”，在中国也曾有“十痨九死”的说法。

1882年3月24日，德国科学家罗伯特·科赫宣布发现了结核病的致病菌，结核病的防治工作迎来曙光。随着20世纪50年代链霉素、异烟肼、利福平等抗结核特效药物的出现，“十痨九死”的历史被彻底扭转，结核病不再是不治之症，甚至一度销声匿迹。进入20世纪90年代后期，随着全球人口流动增加、耐药菌株的出现及艾滋病的流行等因素，结核病在全球范围内死灰复燃。1993年，世界卫生组织根据结核病发病率等情况，宣布结核病进入“紧急状态”。

“一些人很多年没听到结核病了，觉得结核病已经被消灭了，但其实结核病离我们并不遥远，它可以说是‘熟悉的陌生人’。”李亮说，结核病仍然是严重危害公众健康的全球性公共卫生问题。

据世界卫生组织发布的《2022全球结核病报告》估算，自2000年以来，全球结核病防治工作共挽救了约7400万人的生命，但2021年全球仍有约1060万人新发结核病，160万人因结核病而死亡。在中国，结核病防控取得了重大进展，近年来结核病患者治愈率始终保持在90%以上，但作为结核病高负担国家，中国结核病防控形势依然严峻，中国2021年估算的结核病新发患者数为78万，仅次于印度和印尼。

控制并最终消灭结核病是全球共同的责任。2014年，世界卫生组织提出“终止结核病策略”，并提出2035年目标：与2015年相比，结核病发病率减少90%，死亡数减少95%，结核病的发病率降至10/10万以下。2015年，《联合国可持续发展目标2030》提出，2030年要终止结核病的流行。

“结核病防控的核心指标之一是发病率。”李亮说，“如果一个传染病的发病率降到10/10万以下，我们就可以认为该传染病的流行被终结了。我国2021年估算结核病发病率为55/10万，要降到10/10万以下，亟需创新手段、综合施策，强有力推动结核病防控工作。”

终结结核病流行任重道远

终结结核病流行，难点在哪里？

李亮表示，要想终止结核病流行，需要具备3方面条件：好的疫苗、新型诊断工具和有效的临床药物。

在疫苗方面，李亮介绍，目前人类主要依靠1921年诞生的卡介苗预防结核病。卡介苗对预防儿童重症结核病较为有效，但对预防肺结核尤其是成人肺结核效果有限。“卡介苗在预防传染病发生发展中发挥了巨大作用，但它并不完美，它不像天花疫苗具有100%的保护效力，让人接种后一辈子都不会再得病。”李亮说，为了克服卡介苗保护力不足的缺点，全球正在加速研发新型结核疫苗，部分候选疫苗已进入临床试验阶段，取得了一定进展。

在新型诊断工具方面，李亮介绍，传统的结核病诊断方法主要有两种：痰培养和X光片。这两种检测方法在临床上使用了上百年，存在诊断时间长、检出率低的局限。好的诊断工具要能在疾病早期或无症状时期就发现结核病。目前结核病检测方法取得了一些进步，如分子生物学的快速发展，新的诊断工具更敏感、更方便、更高效，但因价格较高，尚未在所有医疗机构普及，希望这些比较快速、便捷的诊断工具能尽快向基层普及。

在临床药物方面，李亮介绍，理想的抗结核药物应该让患者服药后几天或几周就能痊愈。但结核病治疗领域一直面临着一种尴尬：结核病菌“进化”了几千年，且还在不断更新换代，但抗结核药物基本还停留在几十年前，近半个世纪仅研发了3款新药，且药物可及性偏低。“新药的研发往往需要10年以上的时间，需要投入大量资源，拥有这些丰富资源的国家患者相对较少，企业研发缺少动力，而最需要结核病新药的国家却面临资源有限的困境。”李亮说，近年我国在防治结核病上的投入越来越多，很多新药项目也进入临床阶段。结核病是世界性传染病，需国际合作联合研究，加大药物、疫苗的研发力度和新技术应用力度，目前不少企业在加快创新药研发，可以期待未来会有更新更好的药物出现。

“终结结核病流行，我们任重道远。”李亮说，“目前我们在疫苗、新型诊断工具和临床药物3方面离理想状态还有较大差距，还有很多工作要做。”

需形成全社会参与防治氛围

中国一直高度重视结核病防治，将其纳入健康中国战略，不断提升保障水平，开展多部门合作，呼吁全社会参与，并积极推广新诊断技术、新治疗方案和新管理工具。近年来，国家层面已经开始密集部署相关工作。

“新冠疫情提高了大家对呼吸道传染病的重视程度。”李亮说，人们在新冠防控中形成的良好卫生习惯，例如戴口罩、勤洗手、多通风、注意咳嗽礼仪等，这些措施同样有利于预防结核病。但与此同时，2020年和2021年我国报告的结核病患者数大幅度减少，“是患者突然变少了吗？经验告诉我们并不是，这反而说明未确诊和未治疗的结核病患者数有所增加，可能导致更多的社区传播感染。”

在传染病防控工作中，及时有效切断传播途径、控制传染源，是保护易感人群、遏制疾病传播的重要办法。“但结核病防控的难点之一在于其发病隐匿，结核病的潜伏期短的几个月，长的几年甚至十几年，这给结核病防控带来了很大的挑战，为此，我们的防控策略要变被动发现为主动出击。”李亮说，目前结核病多为因症就诊，但研究表明，近一半的结核病患者为无症状，因此应通过健康查体发现更多潜伏的结核病，“我国人口基数大，全员筛查难以实现，但可以对高危人群进行筛查，如老年人、糖尿病患者、艾滋病患者、做过移植手术的患者等。”

“虽然当前结核病提倡非住院治疗，但实际上传染病患者如果隔离做不到位，容易扩大传播。未来可以进一步做好结核病患者的隔离治疗，减少疾病扩散的风险。”李亮认为，结核病患者的管理十分重要，结核分枝杆菌是一种很容易产生耐药的细菌，只有合理规律用药才能有效杀灭结核菌，私自停药/间断用药不仅会导致治疗失败、复发，甚至可能产生耐药。普通结核病约6个月就会治好，一旦成为耐药结核病，再治疗的时间将更长（一般需要18—24个月），治疗难度更大，治疗费用也将高出一般肺结核10倍以上，而且治愈率较低。同时，耐药结核一旦传染给他人，被感染者发病后也会是耐药结核病。

“结合临床经验，近年来结核病疑难重症患者在诊治上有一些新特点。”李亮介绍，结核病患者的发病年龄在逐渐增加，八九十岁的门诊或住院患者很常见；有合并症的结核病患者比例增加，不少患者合并糖尿病、高血压、心脏病等常见疾病，治疗难度增加。“老年人是患结核病的高危人群。”李亮说，建议老年人每年做一次胸片或CT，筛查结核病，实现早发现、早诊断、早治疗。

李亮说，终结结核病还需要动员全社会的力量，形成全社会参与防治的氛围，“一些群众对结核病认识不足、警惕性不够，应继续向大家科普结核病的疾病信息、危害和防治知识等。”

延伸阅读

结核常识知多少？

什么是结核病？

结核病是一种由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染性疾病，除了头发、指甲和牙齿外，可发生在身体的任何部位，最常见发生在肺部，称为肺结核，其次是结核性胸膜炎、淋巴结核、骨结核、结核性脑膜炎等。

结核病是如何传染的？

肺结核是呼吸道传染病。肺结核患者通过咳嗽、咳痰、打喷嚏将结核菌播散到空气中，健康人吸入带有结核菌的飞沫即可感染。

与肺结核患者共同居住，同室工作、学习的人都是肺结核患者的密切接触者，有可能感染结核菌，应及时到医院去检查排除。

肺结核主要有哪些症状？

咳嗽、咳痰超过2周，出现咯血或痰中带血是肺结核的主要局部症状。此外，胸闷、胸痛、午后低热、夜间盗汗、全身无力、食欲减退或体重减轻等也是肺结核的常见全身症状。

哪些人容易感染结核？

所有人群均易感，以下人群感染风险高：肺结核患者密切接触者；婴幼儿、青少年、学生、60岁及以上老年人；艾滋病病毒感染者；糖尿病、矽肺、糖皮质激素及其他免疫抑制剂长期使用者；营养不良、长期酗酒者；肝硬化、胃切除术后、空肠回肠吻合术后；肾功能不全、血液透析者；恶性肿瘤、精神病患者等。

若怀疑得了结核病，应去哪就诊？

咳嗽、咳痰2周以上，应怀疑得了肺结核，应及时到当地结核病定点医疗机构就诊。

肺结核能治好吗？

普通肺结核只要坚持全程规范治疗，成功治疗率在90%以上。如不规范或不合理治疗，很容易导致治疗失败，甚至产生耐药。耐药肺结核的成功治疗率低，仅为60%左右，且治疗费用高，一般需花费20万—30万元。

肺结核会遗传吗？

肺结核是传染病而不是遗传性疾病，不会遗传给下一代。但在肺结核传染期可通过空气传播，容易传染给其他家庭成员。

肺结核患者应注意什么？

咳嗽、打喷嚏时，应当避让他人、遮掩口鼻；不要随地吐痰，要将痰液吐在有消毒液的带盖痰盂里，不方便时可将痰吐在消毒湿纸巾或密封痰袋里；尽量不去人群密集的公共场所，如必须去，应当佩戴口罩；居家治疗的肺结核患者，应尽量与他人分室居住，保持居室通风，佩戴口罩，避免家人被感染。