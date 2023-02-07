患者是医生的“神助攻”

初次接诊小刘，第一印象这是一位被父母宠坏的大男孩儿，虽然已过了而立之年，但却还是一副不成熟的样子。咳嗽了半年多，一直自己扛着，自我判断就是抽烟闹的，心想着如果能把烟戒了，也就不咳嗽了，但迟迟没有落实过。

5年前，在单位组织体检时，检查出血糖升高，但小刘也从未关注过，既不控制饮食，也不监测血糖，更别提吃药打针了，用他自己的话说就是“我死都不怕”。

如果不是因为突然咯出了鲜血，他也不会到医院来看病。这次咯血虽说小刘给吓了一跳，但也只是吓了一时，到医院用上止血药，再加上好好休息了几天之后，小刘没再咯过鲜血。很快，他又恢复了之前“啥也不服”的状态。

痰检结果出来了。医生在小刘的痰中查到了结核菌，并诊断为肺结核。作为肺结核一个重要的危险因素，糖尿病的治疗尤为重要。医生、护士、营养师，轮番上阵，每天跟他讲控制饮食、监测血糖的重要性，小刘每次都是“虚心接受，坚决不改”，血糖也是持续飙高。

为了能让他更好地配合治疗，我跟小刘进行了一次长时间的沟通。在沟通中我意外发现，小刘之所以不配合治疗，是因为他内心认定了自己的病是治不好的，所以才有了“破罐子破摔”的想法。

在这之后的每次查房中，我都会特意给他讲一些结核病相关的知识、出院后应该注意的问题、糖尿病的危害，还会说一些对未来生活的期待。

慢慢地，小刘开始认识到结核病并没有那么可怕，是可以医治的病，只要好好配合，就一定能治好。他的情绪慢慢好转，还带动同病房的病友们一起努力适应糖尿病配餐。通过半个月的治疗，小刘的脸色逐渐红润起来，人也精神了不少。

出院后，小刘到门诊来找我复诊，每次都会说：“我现在很好，都在按时吃药。”但3个月后，痰结核菌培养和药敏结果显示他是耐药肺结核。我把这个不太好的消息告诉了他，小刘很平静地问：“耐药结核能治吗？如果吃药能治好，那就麻烦李医生您给我开药吧。”

之后我将小刘的治疗方案调整为耐药方案。3个月后，小刘又来到了我的门诊。通过复查胸部CT结果显示，肺部病变不仅没有减少，反而比之前增多了。这让我很是困惑，于是再次安排他住院检查。

二次住院后的小刘，每天闷闷不乐，服用结核药后会主诉有明显的胃部不适，进食量也在减少。我敏锐地感觉到他好像有很多心事，再一次与他进行了沟通。

那天我们聊了很多，他告诉我他的父母都是农民，承包了大棚种植蔬菜和水果，每天早出晚归，对他很少关心；在小刘生病后，父母对他却是冷言冷语，骂他没用，甚至说过他是废物……因此，小刘很是自卑，他觉得自己真的是治不好病的废物。

和小刘深聊过以后，我思考了许久。决定给刘爸爸打个电话，请他到医院来一趟。我把小刘的担心和失望告诉了他的父亲，并跟他讲解了结核病治疗的目的和意义。小刘的父亲听后先是沉默了一下，随后表示以后会好好照顾儿子，陪他度过这难熬的一段时间。

在医务人员诊治患者的过程中，治疗通常是我们放在第一位考虑的，以为药到就能病除。但是在临床工作实践中，很多时候，药用了却达不到想要的效果，可能是因为忽视了患者这一主体因素的存在。

医生通常把疾病作为自己的敌人，但在攻击敌人的过程中，患者是我们的“神助攻”。在诊疗过程中，患者对医生的信任、对诊治相关问题的理解、对诊治过程中困难的克服，这些都对整个疾病的治疗成功起着关键的作用。

所以说，治“病”，实际上是治“人”。要对患者帮助、安慰、陪伴和沟通，达到与患者相互信任，相互支持，才能最终战胜疾病，取得治疗的胜利。（作者为北京胸科医院结核内科主任医师）