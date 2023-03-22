北京去年报告肺结核患者5720例

3月24日是第28个世界防治结核病日，今年的宣传主题是“你我共同努力，终结结核流行”。昨日，由北京市卫生健康委员会指导，北京市疾病预防控制中心联合北京防痨协会主办，昌平区卫生健康委员会和昌平区结核病防治所协办的“第28个世界防治结核病日北京市主题活动”在昌平新城滨河森林公园举行。本市卫生健康系统、学生和服务行业的志愿者、首都多家媒体的100多名代表参加了本次活动。

北京市疾病预防控制中心报告了本市《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》实施期间主要工作内容及所取得的成果：通过完善结核病防治服务体系、加强患者发现和重点人群筛查、规范诊疗行为和提升服务水平、应用新技术提高健康管理服务、加强重点人群结核病聚集性疫情防控、推进耐药结核病控制及全民结核病防治健康促进等行动，使本市结核病疫情整体平稳下降，始终保持全国结核病低疫情地区之一。2022年本市报告肺结核患者5720例，报告发病率从2019年的32.2/10万降至2022年的26.1/10万，年递降率达6.7%。

活动上还表彰了北京市2022年度百千万志愿者结核病防治知识传播行动优秀代表，并启动了2023年北京市结核病防治优秀故事征集活动。

启动仪式后，发令枪响，五公里定向越野正式开始。由各区结防人员、志愿者、学生和快递等服务行业代表组成的九支参赛队同步出发。定向越野共设置三个打卡点，每支参赛队按照既定路线逐一打卡，进行“自我学习”和“科普宣传”两项任务，同时进行线上展示。活动吸引了很多游园群众的关注，不少群众主动参与到活动中，了解结核病防治知识。现场也安排了义诊咨询，为前来问询的居民解答，宣讲结核病防治知识和有关政策。本次主题活动选择了定向越野的新颖形式，旨在呼吁大家走到户外，加强体育锻炼，提高自身免疫力，养成健康文明的行为习惯，强化每个人是自己健康第一责任人的意识。