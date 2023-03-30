角膜自体移植首次成功恢复失明者视力

科技日报北京3月29日电 （记者刘霞）据印度媒体wionews27日报道，在全球首例角膜自体移植手术中，意大利医生将一位双目失明八旬男子左眼的整个眼表，包括角膜、整个结膜和部分巩膜移植进失明的右眼内，使其右眼恢复了视力。

移植手术长达4个小时，大约两周前在意大利都灵莫里内特医院进行，由莫利内特大学眼科诊所主任米凯莱·雷巴尔迪和角膜移植专家温琴佐·撒尔尼科拉操刀。该名叫埃米利亚诺·博斯卡的病人现可看到并识别周围的人和物体，也可在没有帮助的情况下四处走动。为了美观，医生用捐赠的组织重建了他的左眼。

医生表示，角膜自体移植手术真正的创新是将移植部位从眼角膜扩展到整个眼表，包括结膜、巩膜等组织，这些组织对移植成功起到关键作用。

30年前，博斯卡的左眼因视网膜损伤而失明。10年前，罕见的眼部疾病——假性天疱疮开始影响他的右眼。6年前，他完全失明。此前他做过两次传统的眼角膜移植手术，但都因眼表恶化而失败。

在最新研究中，医生们将博斯卡左眼的三分之一移植到受损较轻的右眼后，右眼开始重新工作。博斯卡表示，现在他已能看见电话上的时间，物体的轮廓，以及街上从身边经过的汽车颜色，“我感觉自己好像重生了一样”。

医生们指出，右眼手术之所以能获得成功，是因为用患者自己的组织重建的，因此不太可能出现以前移植手术中常见的排异反应问题。这项技术可应用于与博斯卡病情类似的其他患者。