别把隐形眼镜戴成“隐形杀手”

近日，一名长期佩戴隐形眼镜的女子突感眼睛刺痛无比，出现了眼红、眼干、畏光等症状。就医后，某医院眼科医生发现，该女子的眼角膜出现了水肿、缺氧的情况。该女子最终被确诊为双眼睑缘炎、双眼角结膜炎、双眼干眼症。所幸因为治疗和就诊及时，这些病症并未对她的视力造成过大的不良影响。无独有偶，近年来因为不当佩戴隐形眼镜导致眼疾的新闻屡见不鲜，部分病例远比该女子的症状严重，甚至有人出现了濒临失明的情况。

这不仅导致了人们对于隐形眼镜安全性的担忧，也引发了对如何健康、科学地佩戴隐形眼镜的思考。

中南大学爱尔眼科学院博士生导师、爱尔眼科角膜病研究所所长李绍伟教授在接受科技日报记者采访时表示，长期、长时间地佩戴隐形眼镜容易造成角膜缺氧，导致眼部乳酸堆积、角膜上皮细胞受到损伤、眼部抵抗力下降，进而引发各种眼部炎症。此外，佩戴隐形眼镜时，蛋白质、黏蛋白等泪液中的沉淀物会黏附在镜片上，成为真菌、细菌生长的温床。“在使用过程中，如果没有对镜片进行良好的清洁处理，就容易发生感染。”李绍伟说。

那么，如何健康、科学地选择、佩戴隐形眼镜，避免其成为健康的“隐形杀手”呢？

在隐形眼镜的选择上，要选择合规、优质的隐形眼镜，还应尽量选择简单、无色的普通隐形眼镜，不能佩戴过期的隐形眼镜。李绍伟表示：“消费者应该从具备经营许可资格证的医疗器械经营企业购买隐形眼镜，切勿购买不正规的产品。”

李绍伟表示，在首次佩戴隐形眼镜前需要先去医院做眼部检查。配镜前，要提前进行散瞳验光，选择度数合适的隐形眼镜。李绍伟建议，佩戴隐形眼镜每隔半年须做一次专业验光和眼健康检查，及时监控眼镜度数的变化。

在佩戴隐形眼镜时，要把握好佩戴时间。李绍伟表示，一般来说隐形眼镜的日常佩戴不得超过8小时，然后就应该摘下隐形眼镜，让眼睛得到充分的休息和放松。隐形眼镜佩戴过程中，如果眼睛出现不适，就应该立即停止佩戴。

此外，李绍伟建议，以下4种人，包括上班族或学生等长时间用眼的人群，交警或体育老师等经常参加室内外运动的人群，处于孕期或哺乳期的女性，出现眼睑、结膜和角膜急性感染等疾病的病人，都应当尽量不佩戴隐形眼镜。