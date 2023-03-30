第八批国家药品集采产生拟中选结果

本报北京3月29日电 （记者孙秀艳）29日，第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水县产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。此次集采有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用167亿元。

据介绍，医药企业积极参与本次集采，251家企业的366个产品参与投标。174家企业的252个产品获得拟中选资格，其中包括5家国际药企的5个产品，169家国内药企的247个产品，投标企业中选比例约70%。平均每个品种有6.5家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。

本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。治疗甲型流感的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%，将大幅提高抗病毒药物可及性。特别是一批抗菌药物价格有效降低，去除了抗菌药物滥用的经济动因，有利于促进临床合理用药。常用降压药氨氯地平阿托伐他汀钙片降价48%。此外，治疗早产的阿托西班注射剂集采前单支价格超过千元，此次集采降至平均240元/支，降幅80%，患者负担明显减轻。

2018年以来，国家医保局开展8批国家组织药品集采，共纳入333种药品，平均降幅超50%。下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保患者于2023年7月用上本次集采降价后的中选产品。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 13 版）