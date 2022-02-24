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医保集采去年节省用药费用近1700亿元（新数据 新看点）

2022年02月24日09:00 来源：人民网－人民日报

 

　　本报北京2月23日电  （记者孙秀艳）记者从日前召开的全国医疗保障工作会议上获悉：前五批国家集采药品和冠脉支架2021年节省用药费用近1700亿元，国家医保谈判药品2021年累计惠及患者1.4亿人次、减负1500亿元。

　　2020年11月，国家首次组织高值医用耗材集采，冠脉支架均价从1.3万元左右降至700元左右，降幅达90%以上，这一集采结果自2021年1月1日落地。数据显示，2021年，医疗机构共使用中选产品超150万个，仅此一项，患者支出减负超65亿元。

　　2021年，42个胰岛素专项集采品种平均降价48％，人工髋关节、膝关节集采产品平均降价82％，预计惠及近1100万患者，每年减负近300亿元；2021版药品目录品种增至2860种，67种谈判药品平均降价62％。这些政策今年将全部落地，让更多群众用上质优价廉的医药产品。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月24日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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