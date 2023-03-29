首儿所推出预约挂号新渠道 可预约十天号源

挂专家号需要拼手速？热门科室号源一上线就秒没？为了更好地满足广大患儿就医需求，深入贯彻“以病人为中心”的服务理念，提升医院服务内涵，引导患者合理有序就诊，首都儿科研究所开通了“首都儿科研究所附属儿童医院”微信公众号预约挂号服务，可以预约未来10天号源，方便患者就医。

预约挂号采用实名制，预约前需要先注册，家长通过手机微信关注“首都儿科研究所附属儿童医院”微信公众号，点击“个人中心”进行注册登录，按系统提示通过在线建档方式添加就诊人，完成实名认证，绑定就诊儿童信息。然后，在首页点击“预约挂号”，选择科室、选择号源、选择就诊人就诊卡、确定预约，即可体验预约挂号服务，方便快捷。需要注意的是，一个手机号注册一个账户，一个账户最多可以添加3名就诊人，1名就诊人只能被添加在一个账户下面，超过数量系统将限制无法添加。

每天下午3点，微信公众号开放第11天号源。为避免造成专家门诊资源浪费，如果患者预约成功后改变就诊计划，需要在就诊日当天零点前，在微信公众号选择“取消挂号”，如果超过这个时间，只能在就诊当天到医院窗口办理退号退费。

除了提前预约10天号源之外，“首都儿科研究所附属儿童医院” 微信公众号还可在线查看检验检查报告，在首页点击“查询报告”、选择就诊卡、选择时间范围、点击报告名称、查询报告，家长就可以第一时间查询报告信息，及时复诊。此外，在医院门诊大厅和各诊区都有自助机方便家长缴费。

“首都儿科研究所附属儿童医院” 微信公众号预约挂号平台其他功能正在持续优化中，欢迎广大患者使用。