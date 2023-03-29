做好临床诊疗的幕后“侦察兵”

“你们救了我的孩子，谢谢你们！”石河子大学医学院第一附属医院超声诊断科里，一位7岁小患者的父母，正激动地向石河子大学医学院第一附属医院超声诊断科主任医师李军表示感谢。

日前，这位小患者因肝脏不明占位性病变从喀什远道而来就诊，在各项检查难以明确诊断的情况下，李军采用脏器声学造影新技术作出判断：肿块是肉瘤的可能性很大。根据这一诊断，患儿成功手术，证实了该肿块确实是较为罕见的肝脏未分化胚胎性肉瘤，而这种病例近10年中该医院只遇到过4例，儿童仅此1例。

“我们就像医疗战场上的幕后‘侦察兵’，虽然不直接治疗患者，但却要为临床医生确定治疗方案提供重要依据，所以我们必须努力让诊断结果更精准一些。”李军如是说。

作为一名从医近20年的超声医师，李军在腹部及浅表器官疾病的超声诊断及介入超声方面积累了丰富的临床经验，是新疆维吾尔自治区“天山英才”计划入选者和新疆生产建设兵团“强青”科技创新骨干人才，凭借高超的技术成为患者心中的“定心丸”。

超声诊断结果的准确性与超声医师的技术水平、经验、能力密切相关，特别是在进行罕见病和小病灶的超声诊断时，更对医生的业务能力提出了不小的考验。

“超声医师只有始终不懈怠地学习，不断精进业务能力、掌握新的手段方法，才能真正为患者的生命健康保驾护航。”李军这样要求自己，也是这样带领团队的。作为医院超声医学专业的学科带头人，他为提升科室诊疗整体水平付出了大量的时间和精力。由于日常工作强度很大，李军就带着大家加班学习新技术、新理论，了解国内外临床应用进展，定期邀请知名专家对科室医师进行技术培训、指导新技术的开展。同时，他还积极加强与临床各科室的沟通，努力让临床医师认可超声诊断新技术，从而更好地进行技术推广应用。

长期埋首于一帧帧无声影像和一张张黑白图像，李军在细致的抽丝剥茧中积累起了丰富的经验。近年来，他带头开展并推广了超声弹性成像、脏器声学造影、介入超声等新技术和新项目，在乳腺、甲状腺、肝脏、肾脏、前列腺等脏器上有良好的应用。其中，超声弹性成像技术及超声造影技术在肝脏疾病的应用研究成果达到“国内领先”水平；乳腺、甲状腺等器官超声弹性成像技术临床推广应用10万余例，检查数量在国内领先。他还多次指导科室医师积极开展肌骨超声、小儿超声、胃肠超声诊断等新技术的科学研究、临床应用及技术推广，获批相关课题10余项。

“我们最终的目的还是要更好地为患者服务。”李军这样解释他的初心。在他的带领下，科室不断提高服务能力，对危急重症患者及婴幼儿提供床旁超声诊断服务，长期与普外科、泌尿外科、肾病科、内分泌科等科室合作进行超声引导下脏器穿刺诊断、治疗，在兵团范围内率先开展超声专家门诊，以满足患者更多元化的需求。他们还利用早班、加班等方式缩短检查预约时间，让更多患者能够更快地接受诊疗。“腹部彩超室一直‘人满为患’，我们很理解患者焦虑的心情，所以我们要又快又好地做，哪怕累一点也没关系。”

依托科室技术优势，李军与团队成员开始更多地“走出去”，让先进的医疗服务惠及更广泛的群众。他们经常赴南北疆农牧团场开展义诊和技术帮扶，还去过西藏、青海等地，累计受益群众2万余人次，培训医护人员近百人。

在长期努力下，他们在南疆建立了乳腺癌、甲状腺癌队列研究基地及甲状腺、乳腺结节性疾病的流行病学数据库，制作了适宜于南疆基层医疗机构的超声诊断质量考核方案和高效超声联合技术方案，为偏远地区的超声医学发展架构起了一套完整的体系。

2022年，“李军工作室”在兵团第三师四十一团医院正式揭牌，主要开展超声适宜技术培训及临床推广应用，成为第三师超声业务骨干培养的重要基地。

“精准医疗，影像先行。希望我们的努力能够为兵团超声医学事业的进步和发展贡献更多智慧和力量，造福更多的边疆百姓。”李军说。（通讯员 刘 芊 本报记者 朱 彤）