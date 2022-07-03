超声AI助力产前诊断 广州团队聚焦出生缺陷筛查痛点

由华南理工大学、中山大学附属第一医院等多家机构联合开发的超声AI分析系统2日在广州正式对外公布。这套智能系统目前正逐步在全市推广，计划整体提高全市的出生缺陷筛查准确率。

广东省医学会第六次产前诊断学学术会议于7月1日至3日在广州举行。如何预防儿童出生缺陷是每个家庭都关心的话题。

据介绍，出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常。出生缺陷可由染色体畸变、基因突变等遗传因素或环境因素引起，也可由这两种因素交互作用或其他不明原因所致。常见的出生缺陷有先天性心脏病、肢体畸形、脑积水、唇裂、多指、神经管畸形等。

出生缺陷是导致早期流产、死胎、围产儿死亡、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因，不但严重危害儿童生存和生活质量，也会造成巨大的潜在寿命损失和社会经济负担。

超声检查是孕妇产检中最重要的内容。在胎儿的整个生长发育监测过程中，产前超声是不可替代的检查，能直接观察胎儿是否存在出生缺陷的一种检查方式。只有超声检查发现了异常之后，才会有目的的引导孕妇做基因检测、抽羊水、染色体等检测。

中山大学附属第一医院妇产超声科教授谢红宁指出，产前超声这个技术是个很特殊的技术，它对时间性要求特别强。一旦孕妇没有及时做检查，或者基层的医生没有及时发现畸形，可能就会漏诊，延误处理。

为此，广州的科研团队经过5年的努力，开发出一套基于超声影像识别的AI分析系统，可以即时发现畸形病灶。

据介绍，AI系统可以识别11周至32周范围内的胎儿。研发团队还曾经进行过一次人机比赛，AI的识别准确率超过95%，这也意味着，该款系统将可以帮助更多的基层医生提高产前诊断水平。(完)