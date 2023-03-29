下沉优质影像诊断资源 助力基层心胸诊断能力提升

为贯彻落实《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》等相关政策，助力县域医疗卫生能力提升，加速推进优质医疗资源下沉基层。3月25日，由人民网·人民健康、GE医疗中国共同支持、亚洲胸部放射学会学术指导的“影像新征程 心胸走基层”活动来到陕西省延安市。空军军医大学西京医院放射科主任、中华医学会放射学分会常委兼心胸学组组长郑敏文、洛川县医院院长兰忠平、洛川县卫生健康局副局长王晓东、延安大学附属医院东关分院影像科主任李延静、GE医疗中国药物诊断业务市场总监陈敏等各界嘉宾参加活动。

活动旨在通过胸部影像新技术的培训指导、诊断经验分享以及针对基层放射影像的问题讨论，助力基层医院心胸诊断能力提升，同时加速优质医疗资源下基层，进一步辐射带动县域医院常见病、多发病和急危重症的诊疗能力。

空军军医大学西京医院放射科主任、中华医学会放射学分会常委兼心胸学组组长郑敏文在活动现场致辞（主办方供图）

郑敏文说：“当前，基层医疗机构影像检查需求与日俱增，但基层往往又面临专业技术人才短缺的问题。随着高端CT、MR设备在县域的普及，提升医护人员的增强扫描诊断能力、操作水平以及临床医生的影像增强检查意识迫在眉睫。基层专业影像技术人才队伍建设需在加强人才政策支持、加强培训、长效帮扶等措施的共同作用下去完善。此外，人工智能等新技术的逐渐普及也将助力提升基层影像技术发展。”

“诊断设备维护与操作缺乏专业人才是当前基层医学影像发展面临的重要挑战。”王晓东同样认为基层医疗机构缺乏专业的医学影像人才，这制约了基层诊疗水平的提升，对此应重点加强管理人才、诊断人才队伍建设。

县域医院作为县乡村三级医疗卫生服务体系的龙头，如何通过及时、高效的诊断，做到疾病早发现、早干预、早治疗，提升患者诊疗效果，是构建服务体系的重点。兰忠平认为，基层人才需要通过持续的培训学习，精准掌握优质高效的检查流程与诊疗方法，从而促进质控和影像的同质化发展，实现“大病不出县”的健康目标。

李延静分享了改善人才短缺问题的实践方法。他介绍，延安大学附属医院在人才短缺又招不到人的情况下，通过鼓励、支持医务人员攻读在职研究生的措施，有效缓解了用人需求，提升了医院的医疗水平与科研能力。此外，人工智能、前进影像技术的应用也为解决基层人才缺乏问题提供了新思路。

“推动精准医疗在基层落地，对于推进国家分级诊疗体系建设、解决重疾早诊早治‘最后一公里’的问题十分重要。”陈敏介绍，近年来，GE医疗持续通过产品和技术创新、公益活动等多种形式助力优质医疗资源扩容下沉。在数字技术的渗透融合方面，着力推进数字化、智能化技术与医疗设备和服务的充分融合，推动优质医疗资源扩容下沉，加速基层医疗服务能力提升和人才培养，扩展了基层医院与外部资源之间的交流渠道，让更多的行业领先知识与上级医生资源赋能基层医师，提高优质医疗服务的可及性。

据了解，2021年7月，GE医疗携手人民网·人民健康启动了“健康新征程，关爱走基层”大型基层医疗关爱行动。自行动开展以来，活动已覆盖全国20多个省份、近2万人次，广泛提升了基层医疗服务人员在设备使用、临床诊治、运营服务等领域的能力和水平。此次活动作为“健康新征程 关爱走基层” 大型公益活动的其中一站，向延安洛川当地多家县域医院200多位放射影像医生提供胸部影像新技术的培训指导。未来，“健康新征程，关爱走基层”活动将持续联合领域的专家和行业资源，针对县域医院不同阶段对应的不同发展需求，提供人才培训、技术推广、智慧设备服务等全方位的支持，推动优质医疗资源进一步下沉，促进城乡医疗同质化发展。