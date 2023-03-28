国外应对青少年心理健康问题的支持服务

中国青少年研究中心2022年对全国24758名中小学生调查发现，焦虑、抑郁检出率分别达31.3%、17.9%。在全世界范围该数据依然触目惊心，13%的青少年患有精神疾病。着力建设促进青少年心理健康的全面支持体系势在必行，从国外经验来看，该支持体系有以下特征：

第一，公共卫生健康部门是促进青少年心理健康的主力军。

英国国家医疗服务体系中为青少年及其看护者专设心理健康服务，包括对焦虑、抑郁、强迫症、注意力缺陷多动障碍和自闭症等心理健康问题的评估和治疗。这些服务通常由精神科医生、心理学家、社工、治疗师和儿童心理健康护士提供。治疗形式多样，如认知行为疗法、家庭治疗、游戏治疗和艺术治疗等。

第二，民间非营利组织是促进青少年心理健康的重要力量。

非营利组织提供服务的方式主要有两种。一是承接政府规划项目，如上述英国青少年心理健康服务的最大承接方。该组织在英国各地拥有多家医院，提供门诊治疗和日托服务，整合多学科团队为各种心理疾病提供循证治疗方案。二是面向公众直接提供服务，如建于芬兰的世界历史最悠久的心理健康组织，在全国各地设立危机中心及热线电话，支持面对面或远程心理咨询，组建同伴支持小组；提供心理自助工具、材料；积极科普增加公众认识，出版调查报告作为决策依据。美国最大的基层心理健康组织“全国精神疾病联盟”也提供相似服务体系。

第三，学校是支持青少年心理健康的主要场所。

在美国，“健康与幸福”是中小学必修课程，涉及心理和情绪健康、家庭和社交健康等十个健康主题，指导学生塑造健康行为，如制定健康目标、压力管理、冲突解决等。在英国，“个人、社会、健康和经济教育”课程旨在培养学生的综合能力。该课程被纳入英国国家课程，教育部门也会为学校提供课程大纲、教学资源、评估工具等支持。

第四，企业提供的高效灵活服务是支持青少年心理健康的有力补充。

随着人工智能技术的发展，不少企业精准推出数字化心理健康产品。印度的一家公司首次专门针对“学生应试”开发了课程和测评系统，帮助识别和解决考试焦虑、睡眠障碍等问题。丹麦的一款手机放松游戏应用，使用可爱的熊猫角色和冥想任务，引导用户进入放松状态，帮助其了解和调整自己的情绪。美国的一家在线心理治疗平台入驻了大量拥有专业资质的心理治疗师，为用户提供在线、灵活、私密的心理治疗服务。

总之，解决青少年心理健康问题是一个需要高度关注且通力合作的系统工程，国家政府、社会机构和学校需协同发力，并有效发挥培训机构和相关企业的优势，建立全面的支撑体系，为青少年提供覆盖面广、形式多样、灵活满足个体化需求的心理健康服务。（作者：刘春荣，系北京师范大学心理学部副部长、创新创业教育中心主任）