甲流抗原搜索热度上升 高福院士：公众无需囤货，无症状时无需检测

3月17日，记者在某电商平台进行搜索时发现，“甲流抗原”搜索热度高达数百万，价格也比新冠抗原检测试剂高出不少，达到十几倍甚至几十倍。

“甲流”是甲型流感病毒的简称。随着近期感染比例的上升，甲流病毒检测需求旺盛。那么，甲流抗原检测准吗？为什么会比新冠抗原贵？需要提前囤货吗？带着这些问题科技日报记者3月17日专访了中国科学院院士高福。

抗原检测后可及早进行抗病毒治疗

“南、北方省份流感样病例百分比仍处于高位，个别省份出现下降。”3月16日，国家流感中心发布的最新监测周报显示，当前流行株呈现甲流病毒H1N1亚型为主、H3N2亚型共同流行的特点，且对神经氨酸酶抑制剂和聚合酶抑制剂敏感。

“敏感”意味着病毒一直未产生耐药性，抗病毒药物的治疗仍然有效。

“对抗病毒感染，治疗时机的把握十分关键。”高福表示，发病48小时内进行抗病毒治疗可有效减少流感并发症，降低转重几率。

可见，在有症状48小时内分辨是否感染了甲流，之后用药阻断病毒在体内的复制和释放，能够有效对抗病毒。

那么，同样是发热、咳嗽、乏力，如何分辨是否感染了甲流病毒呢？

“在实际中可以发现，一般在出现症状后的1周之内排毒量比较高，这个时间检出率较高。具体而言，如果感染了甲流病毒，在出现症状第二天或发烧时就可以检测出来。”高福表示，因此，开展抗原检测有助于及早开展抗病毒治疗。

“快速抗原检测方法可采用胶体金法和免疫荧光法，这类初步诊断有助于快速实施抗病毒治疗。”高福表示，但其敏感性低于核酸检测，因此，对快速抗原检测结果的解释，应结合患者流行病史和临床症状综合考虑。

甲流抗原试剂盒成本更高吗？

“相较而言，抗原检测的两种方法中，免疫荧光法需要对目标蛋白（NP蛋白）的抗体进行包被，制造成本比胶体金法的试剂盒高。”高福回应科技日报记者时表示，但针对新冠抗原和甲流抗原检测来说，两种方法的工艺和成本都是相似的。

一般而言，用“快检条”检测的是胶体金法，而酶联免疫荧光法的试剂盒多由实验室专业人员使用。电商平台能够购买到的流感抗原检测试剂盒多为胶体金法。

记者搜索电商平台看到，用于甲流检测的大约为30元，用于新冠检测的约为3—5元。高福解释：“两者的工艺和成本相似，目前出现价格差异可能是由于甲流试剂盒市场相对较小，厂家生产量少，成本分摊比较高，也可能是市场上同类产品少，价格没有充分竞争。所以，开放的市场竞争和广泛推广使用可以促进产品的更新换代和降低价格。”

记者以“流感”为关键词在国家药监局官网检索了属于医疗器械类别中的已上市检测试剂，发现北京万泰、广州万孚、杭州艾博等企业均有甲流抗原检测试剂盒获批上市。

在“结构及组成/主要组成成分”一栏可看出，一个完整的检测试剂盒基本由“管、液、卡”组成，“管”用于溶解，“液”是缓冲液、保留抗原活性，测试卡上承载了“人工合成的抗体”探查病毒特定蛋白。从试剂盒的结构和成分来看，其组成与新型冠状病毒抗原检测试剂盒差异不大。

“甲流抗原检测试剂盒可以在症状出现后，结合可能与感染源接触的几率来使用。在没有症状时无需进行检测。因此，一般公众无需囤货。”高福指出，“囤货”的初衷可能是想比病毒先行一步，但归根结底，试剂盒的作用只是发现病毒，不能“拦住”病毒。要想提前对病毒设防，最切实有效的做法是接种流感疫苗，增强甲流病毒抵抗力。