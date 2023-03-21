世界睡眠日：睡不好怎么办？专家教你拥有良好睡眠

3月21日是世界睡眠日。睡眠是人生大事，人的一生有大约三分之一的时间是在睡眠中度过。良好的睡眠，可恢复精神，解除疲劳。然而，生活中却有很多人为睡不好而发愁。

中南大学湘雅三医院神经内科主任张如旭在接受人民网记者采访时介绍，良好睡眠可从四个方面来判断：一是入睡顺利，10至15分钟进入梦乡；二是整个睡眠过程完整，不在中途醒来；三是规律睡眠；四是睡醒后感觉舒适、神清气爽。

“当出现入睡难，入睡时间大于30分钟；睡眠时间短，睡得快，醒得早，之后就再也睡不着了；睡眠浅，时睡时醒，似睡非睡，睡得不踏实，不解乏；睡眠颠倒，白天蒙头大睡，晚上睡不着等，都是可能存在睡眠障碍的表现。”张如旭说。

张如旭表示，睡眠障碍是一类疾病，常见的有失眠、睡眠呼吸障碍（有打鼾、白天过度困倦等症状）、日间过度嗜睡、睡眠节律紊乱、异态睡眠（如梦游等）、不宁腿综合征等。影响睡眠的因素有很多，如社会心理因素、睡眠环境因素、生理因素、药物或食物影响、睡眠节律变化、生活行为因素、个人性格特征等。

“每个人所需要的睡眠时长是不一样的，有先天性的长睡眠者或者短睡眠者。”张如旭说，一般来说，年纪越大需要的睡眠时间越短。新生儿每24小时需要大约14至17个小时的睡眠；4至12个月的婴儿需要12至16个小时的睡眠；1至2岁的幼儿需要11至14个小时的睡眠；3至5岁的学龄前儿童需要10至13个小时的睡眠；儿童青少年需要9至10个小时的睡眠；成年人需要7至9个小时的睡眠；65岁以上老年人则需要6至8个小时的睡眠。

“睡得太多其实也是不行的。睡觉，关键在于睡眠质量而不是单纯的延长睡眠时间。”如何拥有良好睡眠？张如旭建议，避免熬夜，保持固定的生物节律，每天在固定的时间上床休息，按时起床；睡前不要过多进食，避免喝浓茶、咖啡或含咖啡因的饮品；避免夜间运动、外出活动，睡前不要过度用脑等；上床后不要再看手机、听广播、看报纸等。（视频制作：实习生杨依莎）