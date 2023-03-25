中医药传承创新发展的四个维度

大力弘扬和发展中医药事业是助力中国式现代化的一部分。应科学把握中国式现代化的五大特征，引领中医药传承创新发展。

中医药传承创新发展必须坚持以人民为中心的价值导向。中医药传承创新发展应立足基本国情，坚持以人为本的生命观健康观，从最大多数人民群众的需要出发，着力解决人民群众急难愁盼的健康问题。中医药文化的核心价值“仁、和、精、诚”，指的就是医乃仁术、天人合一、调和致中、大医精诚的理念。天人合一，调和致中，是人的生存之道，在于顺应四时和情志，以整体和谐促进健康。医乃仁术，大医精诚，是医者从业之道，在于以仁心关爱生命，以精技护佑健康。这充分体现了以人为本的思想。中医药的特色和优势是简便验廉，自古以来，及时方便的问候，望闻问切的诊断，合适方法的治愈，药到病除的效果，受到人民群众的广泛欢迎。这体现的是中医药以人为价值主体的理念。中医治未病是中华文明健康文化的核心，以防治结合为方法，以积极养生为手段，维护健康为目的。这是对生命规律的探究和总结，传达的是中医药珍惜生命的价值追求。

中医药传承创新发展必须坚持共同富裕的目标要求。中医药与三大产业紧密融合，形成以中药材种植为主的农业,以中药材加工、制造为主的工业和以中医诊疗保健为主的服务业。中药材产业扶贫帮助贫困群众增收致富，坚持资源保护和合理开发相结合，开展中药材生态种植，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴贡献力量。中医药已成为具有活力的产业之一，对经济社会的贡献度逐年上升。发展中医药特色产业，应该面向人民对中医药的需求，开发新产品，提供新服务，着力培育中医药特色的农业、生态旅游业、康养产业等新领域。中医药不仅要成为人民健康的保障，也要成为人民共同富裕的增长点。

中医药传承创新发展必须坚持守正创新，走高质量发展的道路。守正是中医药传承创新发展的根基，要坚持中医药经典蕴含的基本理论，弘扬养生保健文化，保持简便验廉的特色优势，传承具有原创科学精神的中医思维。创新是中医药走向未来的路径，要建立起有效沟通中医药学与现代科学的桥梁，运用不断发展的现代科学阐明中医药学的机理，形成中医药发展的创新机制。中医药高质量发展要依靠创新推动，坚持以科技创新为动力、以文化创新为根本，以服务创新为载体，以产业创新为基础，以融合创新、交叉创新、协同创新为特色。

具体来说，中医药科技创新强调发挥中医原创思维，加强针对重大疾病、疑难疾病的科技攻关，力争解决中医药“卡脖子”问题；中医药文化创新在于推动中医药养生观念创造性转化、创新性发展，推动中医药思维融入现代生活方式，成为当代中国人健康生活的引领；中医药服务创新重在整体提升健康服务能力，加强“一老一小”中医药特色服务，大力提升中医药治疗重大、难治、罕见疾病和新发突发传染病的能力；中医药产业创新意在构建强大的产业基础，以市场化、现代化为标准，创新产业发展模式，全面建成和完善中药资源、研发、生产、应用等现代化产业体系，增强中医药产业竞争力。

中医药传承创新发展要坚持开放发展，对人类健康卫生共同体作出贡献。中医药是中国的，也是世界的。中医药走向世界、服务世界是使命和担当，要有世界眼光、国际思维，要善于取长补短、文明互鉴。中医药传承创新发展要遵循开放发展的要求，推动中医药理论、技术与文化在国际社会广泛传播，让更多国家共享中医药发展福利。正确看待中医与西医的关系，坚持中西医结合、中西医并重的方针，积极借鉴世界医学科学发展成果，推动中西医协同发展，共同为创新世界医学科学、为解决人类健康问题作出贡献。中国坚持中西医结合、中西医并重的防治方法，应对疫情的宝贵经验，就是中医药传承创新发展的生动实践。推动中医药走向世界，要讲好中医药服务于中国式现代化、服务于新时代人民健康的故事，加强中医药世界非物质文化遗产和世界记忆工程的保护利用与传播，推进文化认同与文明互鉴，发挥中医药优势作用，服务人类健康。

以中国式现代化价值指向为准则，中医药传承创新发展必须贯彻新发展理念，学习借鉴各种现代文明成果，推动中医药综合改革，练好“内功”，加快中医药科学理论研究，建立健全管理体制和评价体系，高标准、严要求，全力促进中医药产业加速迈向现代化。

（作者：甄红菊 郭鹏，分别系山东中医药大学形势与政策研究室主任、教授，山东中医药大学马克思主义学院副教授）