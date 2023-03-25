父母近视对孩子影响有多大

现在近视人群数量越来越大，患上近视的孩子越来越多。父母近视，对孩子的影响有多大？父母得了近视，度数还在增加，会给孩子带来不好的影响吗？针对不少年轻父母的忧虑，记者采访了中山大学中山眼科中心屈光与青少年近视防控科主任医师杨晓，请她讲解关于孩子近视的原因、相关健康隐患及积极预防措施。

记者：父母高度近视，遗传给孩子的概率有多大？

杨晓：目前关于近视的成因，学界已经达成共识——遗传、环境因素和行为习惯共同作用导致了近视的发生。虽然“父母高度近视，一定会遗传给孩子”的说法有些绝对，但父母近视史对于孩子发生近视和近视进展是会有影响的。

研究表明，同等条件下，与父母都不近视的孩子相比较：父母单方近视的孩子，发生近视的概率高2.1倍；父母双方都近视的孩子，发生近视的概率就增长到了4.9倍。

父母近视程度也被证明与更快的近视进展有关。研究发现，有近视父母的儿童的近视增长0.63D（编者注：临床上用D来表示近视度数，如0.63D就代表63度），近视进展快于没有近视父母的儿童（一年增长0.42D）。并且，进一步分析发现患有高度近视的父母有显著影响：父母均无高度近视，孩子每年近视平均进展为0.56D；父母有一方患有高度近视，孩子每年近视平均进展为0.67D，父母均为高度近视，孩子每年近视平均进展为0.9D。因此，若父母均有近视甚至高度近视，需重视孩子的屈光发育，早期建立孩子的屈光档案，以便规范监测。

记者：父母近视度数还在增长，会给未来的宝宝带来怎样的影响？

杨晓：父母应到眼科专科就诊，看看是单纯性近视，还是其他原因引起的近视。像圆锥角膜、病理性近视等，都可能会表现为近视度数加深。生育孩子以后，应在早期就对孩子进行视力和屈光状态筛查。若头胎已经出现早发近视（即6岁之前出现的近视），需谨慎排查有无家族史，尽早到眼科就诊，监测屈光度及视力发育情况。

记者：生育前，父母该怎么做才能科学预防孩子近视？

杨晓：近视遗传可分为单基因遗传近视和多基因遗传近视。

单基因遗传近视一般有明确的致病基因——单个或数个基因变异便会导致高度近视的发生，其中高度近视还可能是多种遗传性综合征（比如马凡综合征）的并发、伴发表型，这类高度近视多表现为先天性或早发性近视，往往具有明显的家族聚集性。

另外，父母双方家族中除了高度近视以外，要注意有没有其他的眼部及全身的症状——比如弱视、低视力、夜盲、色盲、斜视、眼球震颤，以及听力、骨骼甚至心脏异常等相关表现。如果出现这些症状，需及时到专科就诊排查有无遗传性疾病。

多基因遗传近视无法通过个别的变异位点进行检测来判断，但是可以通过多基因风险评分对检测到的微效基因进行整合计算，从而评估受检者的高度近视发生风险。对于评分结果为高风险的人群，可以积极采取干预手段（如阿托品滴眼液、角膜塑形镜、离焦眼镜等）防控近视发展为高度近视。

记者：如果孩子遗传了父母的近视，如何有效控制？

杨晓：若孩子近视已经发生，家长需带孩子到眼科专科就诊，为其建立完整的屈光档案监测近视进展及屈光发育，选择合适的近视矫正方式进行屈光矫正，并且关注视力发育情况。同时，在生活方式上也要调整，最好每天能有2个小时进行户外活动，接受阳光沐浴，同时减少电子产品使用，减少近距离工作。在调整以上生活方式后，若仍进展快，可以在医生建议下采取一些更为积极的近视干预手段。

（本报记者 李菲）