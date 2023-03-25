药大西南地区首个高端科研院所在重庆揭牌

中新网重庆3月24日电 重庆中国药科大学创新研究院24日在重庆两江协同创新区揭牌。这是药大在西南地区设立的第一个高端科研院所，力争5年内成为中西部重要的生物医药产业新型研发机构。

重庆中国药科大学创新研究院揭牌仪式暨生物医药高端论坛24日在当地举行。

中国药科大学校长郝海平教授致辞时表示，当前中国生物医药产业迎来了非常重要的战略机遇期，尤其是针对重大慢病、传染性疾病的药物研发等方面发生了深刻变化，有实现弯道超车甚至换道超车的可能。

近年来中国药科大学先后培养了10万多名高素质药学专门人才。郝海平称，重庆中国药科大学创新研究院作为第二个校外实体化独立运行的政产学研用平台，也是学校在西南地区设立的第一个高端科研院所，将打造以药物研发、技术服务、产业孵化、人才培养为核心业务的高端研发机构。

两江新区作为重庆经济社会发展的重要增长极，把生命健康产业作为第三大支柱性产业进行发展。重庆两江新区党工委委员、管委会副主任皮涛在致辞中介绍，两江新区下一步将搭建更顺畅的科研转化平台，制定更完善的政策体系，成立专门的生命健康产业引导基金，推动生命健康产业领域“政、产、学、研、医、资”深度融合，努力建设成为国内一流的生命健康产业高地和国际知名的生命科技城。

据悉，重庆中国药科大学创新研究院拥有近6000平方米的科研场地，下设新药研究中心、生物学研究中心、实验动物中心、高端制剂研究中心、药物分析检测中心等五大技术平台。各平台均配有完善的仪器设备，现已覆盖药物发现、药学研究及临床前研究等多个环节，可为创新药物及高端复杂制剂的研发提供良好保障。与此同时，研究院现已组建了国内一流的药物研发团队，人才专业类型覆盖药物设计、药物化学、药物制剂、药理学、药代动力学等领域。

重庆中国药科大学创新研究院院长、教育部长江学者孙宏斌教授接受中新网记者采访时介绍，该研究院的定位是产品的转化落地。因为新药研发周期长、投入大、风险高，研究院将进行“长短线”布局，做一些快速转化的产品，形成“造血”功能，同时去做创新。(刘贤 姜晨)