中国药科大学与天士力创新药物研究院战略合作签约

7月29日上午，中国药科大学和天士力共同签署战略协议，双方共建“中国药科大学-天士力创新药物研究院”，打造校企合作创新典范。

据主办方介绍，双方将整合资源和人才优势，创新体制机制，结合天士力在新药领域战略布局需求，共同布局和立项创新药物研发靶标和品种，开发相关的创新药物、改良型新药及上市产品深度开发，为创新药和上市产品研发提供支撑；双方共同成立专家智库，聚焦创新药物研发及上市产品再开发，集合药学、医学、经济等专家，整合高端专家核心资源优势，提供从立项评审、项目遴选、核心数据验证、关键技术攻关，到申报咨询、医药经济研究等完整的新药研发的智力支持；双方将共同培育高端人才队伍，形成人才梯队。将依托创新药物研发平台建设，定向引进和培育一批熟悉创新药物研发规律的不同层次科研人才，进行人才的培育和引进，为天士力创新药物研发团队建设提供各项支持，并培育定制化人才，形成高特精尖梯队化的人才团队。通过多形式、多层次的学术交流与项目合作，促进创新成果的转移和转化，深化校企合作，力争打造国内外领先的创新药物研发平台。

中国药科大学校长、德国科学院院士来茂德，中国药科大学副校长郝海平，天士力控股集团董事局主席闫希军，天士力控股集团总裁吴廼峰，天士力控股集团执行主席、天士力医药集团董事长闫凯境出席签约仪式。签约仪式后，来茂德和郝海平围绕双方未来聚焦肿瘤及肝病领域进行了《肿瘤治疗趋势与新药研发》、《脂肪肝炎创新药物研发的思考》的报告分享。

闫希军表示，近年来，天士力以“两转一升”为目标，积极推进产业结构转型升级，确立了“以现代中药为核心，生物药与化学药两翼协同发展”的大生物医药发展战略。当前，国家积极鼓励自主创新、建设制药强国，“创新药物研究院”将聚焦于肿瘤、肝病领域，从靶点发现、验证、药物设计筛选、合成工艺优化、高端制剂研究、创新人才引进培养等方面入手推进创新药物精准研发。未来希望充分发挥中国药科大学丰富专家资源及科研创新优势，链接天士力产品开发及产业化体系，通过多形式、多层次的学术交流与项目合作，促进创新成果的转移和转化。

来茂德表示，中国药科大学致力于构建多学科交叉融合的学科生态体系，相信未来与天士力的合作将拓展到更多领域，共同为中国百姓健康事业做出贡献。