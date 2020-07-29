热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

中国药科大学与天士力创新药物研究院战略合作签约

深化校企融合发展 提升创新药研究水平

2020年07月29日17:50 来源：人民网-人民健康网

7月29日上午，中国药科大学和天士力共同签署战略协议，双方共建“中国药科大学-天士力创新药物研究院”，打造校企合作创新典范。

据主办方介绍，双方将整合资源和人才优势，创新体制机制，结合天士力在新药领域战略布局需求，共同布局和立项创新药物研发靶标和品种，开发相关的创新药物、改良型新药及上市产品深度开发，为创新药和上市产品研发提供支撑；双方共同成立专家智库，聚焦创新药物研发及上市产品再开发，集合药学、医学、经济等专家，整合高端专家核心资源优势，提供从立项评审、项目遴选、核心数据验证、关键技术攻关，到申报咨询、医药经济研究等完整的新药研发的智力支持；双方将共同培育高端人才队伍，形成人才梯队。将依托创新药物研发平台建设，定向引进和培育一批熟悉创新药物研发规律的不同层次科研人才，进行人才的培育和引进，为天士力创新药物研发团队建设提供各项支持，并培育定制化人才，形成高特精尖梯队化的人才团队。通过多形式、多层次的学术交流与项目合作，促进创新成果的转移和转化，深化校企合作，力争打造国内外领先的创新药物研发平台。

中国药科大学校长、德国科学院院士来茂德，中国药科大学副校长郝海平，天士力控股集团董事局主席闫希军，天士力控股集团总裁吴廼峰，天士力控股集团执行主席、天士力医药集团董事长闫凯境出席签约仪式。签约仪式后，来茂德和郝海平围绕双方未来聚焦肿瘤及肝病领域进行了《肿瘤治疗趋势与新药研发》、《脂肪肝炎创新药物研发的思考》的报告分享。

闫希军表示，近年来，天士力以“两转一升”为目标，积极推进产业结构转型升级，确立了“以现代中药为核心，生物药与化学药两翼协同发展”的大生物医药发展战略。当前，国家积极鼓励自主创新、建设制药强国，“创新药物研究院”将聚焦于肿瘤、肝病领域，从靶点发现、验证、药物设计筛选、合成工艺优化、高端制剂研究、创新人才引进培养等方面入手推进创新药物精准研发。未来希望充分发挥中国药科大学丰富专家资源及科研创新优势，链接天士力产品开发及产业化体系，通过多形式、多层次的学术交流与项目合作，促进创新成果的转移和转化。

来茂德表示，中国药科大学致力于构建多学科交叉融合的学科生态体系，相信未来与天士力的合作将拓展到更多领域，共同为中国百姓健康事业做出贡献。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn