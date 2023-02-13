郝海平委员：用创新药守护人民生命健康

如何探索有组织科研创新模式，产出重大标志性成果？如何优化学院学科体系和研究方向布局？如何深化教师和学生评价改革，提升人才培养质量与深造率……2月9日，站在中国药科大学高质量发展大讨论交流会现场，该校校长郝海平向师生们抛出学校今年14个攻坚克难专项行动的思路。

“我们要一起携手，共闯深水区、无人区，拿出‘看得见、说得出、师生认’的亮点成果，开展有组织的科研。”这是郝海平履新校长一职半年多后，试图带领这所药学高等学府迈出自我革命的第一步，也是他当选政协第十四届全国委员会委员后，建言献策的思索方向。

“建议国家在生物医药基础研究领域，加大力度推行有组织的科研，集聚全国力量凝练重大科学问题，组建学科交叉的国家级科学中心，建立国家和省市各级政府联动、长期稳定支持的机制，同时激励社会资本在早期介入，促进更多原创新药的产生。”今年，郝海平计划将“开展有组织科研、优化科技资源配置”的提案带到全国两会。

在约20年的科研时光里，郝海平只做了一件事：弄清药物和代谢物在体内如何发挥作用，并寻找新的药物靶点，为新药研发开辟蓝海。接受记者采访前，他还在与团队探讨，如何针对新冠等病毒感染，筛选广谱抗病毒药物，以增强人体免疫力。

在药学领域的长期耕耘，让他对制约药学发展的瓶颈越发关注。在深入多所高校科研院所调研后，他发现药学相关基础研究的布局比较分散，科学问题不够聚焦，研究的问题部分不是“真问题”，成果大多是以发表论文为终点。

“现在很多领域的研究都是拼盘式的，大家各干各的。各部委、各省市也都有自己的研发计划，量大而分散。”在郝海平看来，尽管这种科技资源分配体系的覆盖面广、受益人群多，但也会让科研人员疲于应对，不利于整合创新资源。

党的二十大报告强调，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

“如果能自上而下地梳理出每个领域的‘卡脖子’问题和迫切的社会需求，集中国家的人财物，给予足够长的时间联合攻关，将有利于集聚创新要素、产出重大标志性成果，也能保持科研人员的定力，让他们心无旁骛地长期专注于一个研究项目，不必再为申请项目、填各种表格、走流程耗费精力。”郝海平说。

如何将科研成果写在祖国的大地上，还需要迈过另一道坎。郝海平在调研医药企业时发现，很多看起来不乏创新性的基础研究成果，在市场面前缺乏吸引力。

“不少制药企业对药物研发的高投入、高风险心存畏惧，如果短期看不到收益，他们是不愿意投入资金研发。药企更愿意选择研发风险低的药物，毕竟，跟踪创新的成本低、风险低。”郝海平建议，在一些还不被市场看好但国家有重大需求的研究领域，可由政府牵头搭建平台，填补基础研究和产业化的中间空白地带，从而加速成果向产品的转化，带动企业和资本跟进。

“人类要攻克各种疑难杂症，就必须在人与自然和谐共生的基础上，不断集成人类的科学智慧，通过各种新药的发明创造，提升全人类的健康，这是药学人责无旁贷的使命。”郝海平说。（通讯员姜晨对此次采访亦有贡献）