慢性肾脏病需“尽早干预”“长期达标”两手抓

慢性肾脏病是威胁人类健康的主要疾病之一。据估计，全世界约有8.5亿人由于各种原因罹患慢性肾脏病。在中国，目前约有1.2亿慢性肾脏病患者。因患病率高、花费高、知晓率低、治愈率低，慢性肾脏病被称为“沉默的杀手”。

“慢性肾脏病已成为全球性的公共卫生问题。各种原因引起的肾脏结构或功能异常≥3个月，可以称慢性肾脏病。”北京大学肾脏病研究所所长赵明辉介绍，慢性肾脏病的早期症状不明显，不易察觉。一旦进入慢性肾脏病最严重的阶段，即终末期肾病，肾脏严重受损，只能通过透析或肾脏移植来维持生命。因此，尽早识别慢性肾脏病并进行干预，对于延缓疾病进展、保护肾功能、减少并发症至关重要。

“提高慢性肾脏病的知晓率是全球面临的重要挑战。”赵明辉认为，首先要提升早期筛查率，建议成人在每年体检时检测一次尿蛋白和血清肌酐，这样能够发现潜在的早期患病人群。专家提醒，有糖尿病、高血压、心血管疾病、肾脏病家族史的人是慢性肾脏病的高危人群，这些人群最好定期进行相关筛查。

赵明辉介绍，目前临床上以延缓肾脏病或肾功能损伤为原则，防止患者出现心血管等并发症。随着越来越多创新治疗手段的出现和进入国家医保目录，慢性肾脏病患者有了更多的治疗选择。

“患者的依从性是治疗中的重要一环。”赵明辉强调，有的患者用药随意，为了“补肾”摄入大量本不应吃的药，甚至导致肾脏病发生；有的患者坚持不服药，担心一旦吃药就要终身服用。“其实在用药方面，应坚持精准合理原则，既不能什么药都用，也不能什么药都不用。例如，糖尿病、高血压的患者就得用上降糖药、降压药，并且一旦开始药物治疗，一定要长期坚持，才能延缓疾病进展。”赵明辉说，慢性肾脏病患者的用药也要严格遵医嘱。

慢性肾脏病患者常合并有贫血、高钾血症、钙磷代谢紊乱、心力衰竭等多种合并症。赵明辉强调，要实现慢性肾脏病的长期达标，延缓肾脏病进展，管理好合并症同样十分重要。

“肾性贫血从慢性肾脏病最早期时就可能出现，到三、四、五期时发生率会逐步上升。其治疗靶目标是血红蛋白（Hb）≥11g/dL，但不超过13g/dL。目前我们有静脉注射的药物、新型口服小分子药物等，都可以帮助患者改善贫血。”赵明辉说，“另外，高钾血症也是慢性肾脏病的一个严重并发症，可能引起心律失常甚至心脏停跳。需要通过治疗，将血钾浓度稳定控制在3.5—5.0mmol/L，并作为慢性病长期管理。”

除了尽早发现慢性肾脏病并坚持规范、达标治疗外，赵明辉提醒，日常的自我管理必不可少，如调整生活方式，少熬夜、不酗酒、适当锻炼、适当降低体重指数等。