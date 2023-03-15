守护儿童化妆品质量安全

“孩子皮肤娇嫩，作为家长，最担心的是儿童化妆品不安全。”家住湖南省长沙市的田女士说，10岁的女儿经常参加学校的文艺表演，演出时需要使用口红、腮红等彩妆产品。因此她很关心这些产品的安全问题。

田女士的担忧有望得到解决。《化妆品抽样检验管理办法》（以下简称《办法》）3月1日起正式实施，《办法》规定，化妆品抽样检验将重点关注儿童化妆品和特殊化妆品。

抽样检验是化妆品上市后监管的重要手段，能精准打击化妆品违法违规行为。近年来，网购已成为家长为孩子选购儿童化妆品的主要渠道之一。在电商平台搜索“儿童化妆品”，眼影、腮红、粉饼、口红等各种儿童彩妆套装让人眼花缭乱。如何确保这些产品的安全？《办法》首次明确化妆品网络抽检模式和要求，要求网络抽样应当以消费者名义模拟网络购物流程进行，确保所抽样品的随机性和代表性。这些规定对于规范儿童化妆品网络销售、确保产品质量安全具有重要作用。

家长如何正确选购儿童化妆品？

首先，看标识。2021年12月，国家药监局公布儿童化妆品标志“小金盾”，同时规定自2022年5月1日起，申请注册或者进行备案的儿童化妆品，均须标注“小金盾”。家长在选购时，如果产品上没有“小金盾”标志，很可能是不合格的儿童化妆品。

其次，注意功效类别。国家药监局发布的《化妆品分类规则和分类目录》规定，3—12岁儿童使用的化妆品的功效宣称有清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身；0—3岁婴幼儿使用的化妆品功效宣称则仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身。可见，0—3岁婴幼儿使用的化妆品功效宣称中不包括美容修饰、卸妆等“彩妆”类别，家长最好不要给3岁以下婴幼儿购买“彩妆”。如果彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法违规行为。

为了确保孩子使用化妆品安全，中消协联合中国保健协会化妆品发展工作委员会发布了消费提示：家长要按照标签或者说明书标注的使用方式使用儿童化妆品。当孩子初次使用某款儿童化妆品时，建议先做“皮试”，少量、局部试用，查看是否会产生不良反应，如无异常，再正常使用。不存在“食品级”化妆品，误食化妆品存在安全风险。要将儿童化妆品与玩具严格区分，切勿将彩妆玩具当儿童化妆品使用。

《 人民日报 》（ 2023年03月15日 19 版）