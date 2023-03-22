国家药监局：去年抽检20368批次化妆品 合格率97.60%

人民网北京3月22日电 （记者孙红丽）国家药监局22日发布《2022年国家化妆品监督抽检年报》显示，2022年，国家药监局组织在全国范围内开展国家化妆品监督抽检工作，加大对化妆品非法添加禁用原料等违法行为的打击力度，保障公众用妆安全。

全国药品监督管理部门坚持问题导向、聚焦监管关切，以问题多发的品种、场所以及近年来抽检不符合规定的产品涉及的企业为重点对象，组织对染发类、祛斑美白类、彩妆类、防晒类、儿童类、宣称祛痘类、面膜类、普通护肤类、洗发护发类、指（趾）甲油类、牙膏等11类化妆品开展抽检，共抽检20368批次产品。

经33家化妆品检验机构依据《化妆品安全技术规范（2015年版）》等检验，其中19880批次产品符合规定，占比为97.60%。对不符合规定产品涉及的化妆品生产经营者，各省（区、市）药品监督管理部门组织依法核查处置，发现违法行为的，严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

检验情况显示，在抽检的11类化妆品中，祛斑美白类、儿童类、普通护肤类产品等8类化妆品抽检符合规定批次占比均达到97%以上。

11类化妆品抽检符合规定批次占比图