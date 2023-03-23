春季怎样防治过敏症（服务窗）

春天来了，百花盛开，很多人会出现过敏症状。春季会出现哪些过敏症？如何预防和治疗？记者采访了中日友好医院有关专家。

春季过敏症最常见的是过敏性鼻炎。中日友好医院耳鼻咽喉头颈外科副主任刘洋分析，过敏性鼻炎是指鼻子接触外界过敏原所产生的免疫反应，出现的一些临床症状，如鼻涕、鼻痒、流涕、鼻塞。过敏性鼻炎如果得不到根治，会引发支气管哮喘，鼻黏膜长期肿胀、堵塞，会引起鼻窦炎、鼻息肉、中耳炎和嗅觉障碍，长期鼻塞会导致缺氧，引起记忆力减退。预防过敏性鼻炎最好的方法是切断与过敏原的接触，比如戴口罩、远离过敏原等。出现过敏性鼻炎可以到医院进行药物治疗和手术治疗。

“过敏性鼻炎会累及眼睛，最常见的症状是眼睛痒、眼睛红、干涩、流泪等。”中日友好医院眼科副主任赵通说，动物皮屑、螨虫等是常见的过敏原，季节性过敏原最常见的是花粉过敏。治疗眼睛过敏可以戴密封性好的防护眼镜，防止手揉眼睛，眼睛冷敷可以收缩血管，快速止痒，使用抗过敏滴眼液也可以缓解眼痒。对于眼睛肿胀、水肿等比较严重的过敏症状，可以适当使用激素治疗，并配合人工泪液。赵通提醒：滴眼药之前要先洗手；眼药开封之后一个月之内要用完，时间长了就要丢掉，避免二次污染；不要在短时间内集中使用大量眼药水，避免彼此之间的稀释而降低药理作用。

过敏性哮喘也是春季常见过敏症之一。中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师张永明分析，花粉进入气道，敏感人群会引发哮喘。此外，尘螨、霉菌、宠物毛、皮屑、蟑螂等也会引发过敏性哮喘。患者出现反复喘息、气急、胸闷、咳嗽等症状最好到医院就诊，由医生判断是否为哮喘，并进行针对性治疗。预防过敏性哮喘，首先要避免过敏原的暴露，控制好过敏性鼻炎，比如戴口罩；其次要避免吸烟和吸二手烟，防止烟雾、粉尘等的直接刺激。

春季，一部分人群会出现皮肤过敏。中日友好医院皮肤科副主任医师盛宇俊介绍，皮肤过敏主要表现为皮肤干燥、红肿、瘙痒。皮肤过敏的原因主要有：吸入性过敏原，如粉尘、花粉；食入性过敏原，如海鲜等；接触性过敏原，如金属物；注射性过敏原，如注射的药物。预防皮肤过敏的小技巧主要有：针对紫外线、空气中传播的过敏物质，要做好防晒，出门戴口罩，在大太阳天气尽量少出门；针对尘螨、孢子或者动物的皮屑、毛发过敏，要常开窗通风，做好动物和衣物的清洁，包括暴晒、风干等；针对接触一些金属物质或者护肤品、清洁剂过敏，要直接避免接触。

近日，我国北方地区出现沙尘天气，一部分人会出现过敏。盛宇俊说，预防沙尘过敏要减少出门，如果必须出门尽量遮盖得严实一点，比如戴帽子、头巾、围巾、口罩等，尽可能遮挡沙尘，回到家或者进入室内，要尽快清洗，把皮肤上沾染的灰尘和携带的过敏原清洗掉。如果出现过敏症状，要到医院就医，由专科医生进行诊断和治疗，避免病情加重。

《 人民日报 》（ 2023年03月23日 13 版）