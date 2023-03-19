呵护肝脏，我们如何科学运动？

3月18日是“全国爱肝日”

肝脏是人体重要的代谢和解毒器官

湖南省职业病防治院内一科主任曾妍介绍

影响肝脏健康的因素有很多

病毒性肝炎、酒精、药物、不良生活习惯

均可能引起肝损伤

其中，因缺少运动和摄入过量高脂饮食

所致的脂肪性肝病患者数量近年来有所增加

事实上，大多数脂肪肝患者

可以通过调节饮食和运动疗法来控制病情

什么样的运动对于肝病患者较为适宜？

如何选择合适的运动强度？

急性期等特殊时期能运动吗？

我们一起了解一下

肝内脂肪的沉积

会影响肝脏的代谢功能

适度运动可以减少肝内脂肪沉积

从而改善肝脏的代谢功能

促进疾病恢复

医生提醒

中等强度的有氧运动和柔韧训练较为合适

有氧运动是指

人体在氧气充分供应的情况下

进行的运动训练

多为运用大肌肉群进行的

周期性、节律性运动

患者可以根据自己的兴趣爱好

及作息时间进行合理安排

快走是最常用且经济的有氧运动形式

慢跑、游泳、跳舞、自行车、羽毛球等活动

都是很好的有氧运动

柔韧训练是指

柔和的肌肉拉伸和慢动作练习

柔韧训练可增加肌肉柔韧性及关节活动范围

防止肌肉在其他运动中受伤、减少跌倒风险

瑜伽、八段锦等均可起到柔韧训练的作用

那么，如何判断运动强度是否合适？

医生提醒

并非运动量越大效果就越好

适度运动才能取得良好疗效

普遍适用的原则是

循序渐进，量力而行

患者要重点关注心率

运动后要感受心跳快不快

能否马上恢复到正常水平

另外也要关注运动后身体的疲劳感是否可控

轻度疲劳感且精神状态良好

食欲和睡眠正常

说明运动强度合适

如果运动后自觉十分疲劳、四肢沉重

全身乏力、不思饮食

睡眠欠佳且精神不振

说明强度过大，应进行调整

值得注意的是

特殊时期不宜运动

肝病患者可能出现面色发黄、乏力

失眠多梦、食欲不振

呕吐、上腹部胀痛等症状

急性肝炎、慢性肝炎发作期患者

或者肝功能损害者

如果病情处于较剧烈的变化期

应以休息为主

待病情趋于稳定后

再进行有规划的运动训练

此外

医生提醒应及时预防性接种乙肝疫苗

尽量少饮酒

选择低糖、低脂饮食，远离霉变食物

少熬夜，避免过度劳累

坚持科学运动、保持情绪乐观

这些都是爱护肝脏、预防疾病的重要方式

记者：帅才

美术指导/通讯员：文娜

漫画师：张宇璐

新华社湖南分社帅才工作室制作

鸣谢：湖南省职业病防治院