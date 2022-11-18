正确认识药物性肝损伤（名医讲堂）

药物性肝损伤是指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、保健品、膳食补充剂等所诱发的肝损伤，其发生率较高，预测性差，且无特异性的治疗方案，对人体健康形成威胁。

药物性肝损伤患者并不罕见。在所有住院肝病患者中，大约每10位肝病患者中就有1位以上患药物性肝损伤。

药物能“治”病，也能“致”病。凡是药物都有毒副作用。肝脏是药物浓集、转化、代谢的“化学加工厂”，90%的药物需要在肝脏中代谢，所以肝脏成为药物不良反应发生的重要场所。而肝脏中代谢酶基因的多态性，决定了不同的个体对药物的适应程度差异很大。

中老年人是药物性肝损伤发生的重点人群。中老年人身体患病概率更大，用药机会也不断增多，甚至同时接受多种药物治疗，药物的联合使用容易出现药物间相互作用。随着年龄的增长，肝脏的药物代谢能力逐渐下降，肝脏血流量减少，使得药物在肝内代谢速度减慢，从而导致药物在血液中停留的时间延长，因此增加了中老年人发生药物性肝损伤的风险。对于中老年人，建议在医生的指导下用药；对于本身存在慢性肝病的患者，其用药则更应慎重，切忌自行盲目服药或随意加大药物剂量。

如何识别药物性肝损伤？服用可能引起肝损伤的药物与导致肝损伤之间会有潜伏期。短则数天，常有过敏反应，长则1至9个月，常为代谢特异质性。潜伏期超过1年的情况常见于易慢性自身免疫肝炎样的药物性肝损伤。首先，需排除急性病毒性肝炎、慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病、自身免疫相关肝损伤以及其他遗传代谢的原因引起的肝损伤。其次，要鉴别基础肝病，区分是药物叠加引起，还是原有肝病加重。据不完全统计显示，药物性肝损伤患者有超过6%有既往肝病，而既往有肝病的患者有1%可出现药物性肝损伤。

绝大多数药物性肝损伤治疗原则主要有：停用并避免再次使用可疑或同类药物，但也要充分权衡后续原发病加重的风险；特定的解毒治疗，比如N—乙酰半胱氨酸可治疗对乙酰氨基酚中毒；根据肝脏受损特点，适当使用保肝、降酶、退黄等药物；急性或亚急性肝衰竭等重症患者，必要时可考虑紧急肝移植。

（作者为中国人民解放军总医院肝病医学部主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 17 版）