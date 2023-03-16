直播预告：警惕“隐匿杀手”丙肝 专家教你护好肝

3月18日是一年一度的“全国爱肝日”。肝脏作为人体非常重要的器官，具有生物合成、分解代谢、生物转化（包括解毒）等生理功能。为了帮助大家正确认识各种肝脏疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出“全国爱肝日”系列直播节目，教大家远离“肝”扰。

感染丙型肝炎病毒后，多数人是没有症状的，通常发现时已错失最佳治疗时机，因此丙型肝炎病毒号称“隐匿的杀手”。那么，丙型肝炎病毒抗体阳性一定是感染了丙肝吗？丙肝病毒是如何进行传播？丙肝能治愈吗？3月17日10:00，“全国爱肝日”系列直播节目第一期将邀请首都医科大学附属北京地坛医院肝病二科主任医师谢尧做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普丙肝的相关知识。

专家简介：

谢尧，首都医科大学附属北京地坛医院肝病中心主任医师、教授、博导、中华医学会肝病分会委员、北京医学会肝病分会常委、北京医学会病毒学分会委员、中华肝脏疾病杂志、中华实验和临床病毒学杂志、实用肝脏病杂志编委、国家自然科学基金、北京自然科学基金等多项科研基金评审专家。

如何收看直播：

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