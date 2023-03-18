全国爱肝日：警惕！这些伤肝行为要避免

3月18日是全国爱肝日。肝脏是人体重要的器官，引起肝脏损害的常见病因有病毒性肝炎、酒精性肝病、药物性肝损伤、脂肪性肝病等。酒精、药物和超重引起的肝损伤比例近年明显增加，已成为高度关注的社会性问题。那么，我们该如何养护肝脏呢？

河南中医药大学第一附属医院国家区域中医（肝病）诊疗中心主任医师马素平在接受人民网记者采访时介绍，肝脏的功能包括代谢、合成、解毒，同时可以合成胆汁、重要的凝血因子或血清蛋白，具有一定的免疫功能。中医理论认为，肝脏有两大功能，一是主疏泄，二是主藏血。

肝脏是人体重要的器官，除了特别“能干”，还特别“能忍”，于是肝脏健康常常被忽视。马素平表示，过度饮酒、滥用药物、睡眠不足、饮食不节、情志不畅等都是伤肝行为，应注意避免。

“肝脏是‘沉默’的器官，由于肝脏内部没有神经分布，轻度或早期的肝脏疾病往往没有任何症状。”马素平提示，当出现脸色晦暗失去光泽，更容易疲劳，食欲不振、恶心、腹胀，持续性低热，头昏，注意力不集中，酒量突然减少，皮肤、巩膜、小便发黄，出现肝掌、蜘蛛痣等情况，应警惕肝脏异常，建议及时到医院就诊。

如何养护肝脏？马素平建议，饮食要营养均衡，养成低盐、少油、少糖的清淡饮食习惯，少食或不食油炸食物。春天是万物萌芽的季节，养肝适合食用嫩芽及有辛香之气的蔬菜，如香椿，韭菜，豆芽等。另外，荞麦、燕麦、小米等谷物对肝脏也大有裨益，水果可以选择山楂、柑橘、草莓等。规律作息，保证充足睡眠时间，尽量保证每日23时前睡觉。戒烟、戒酒或者至少限酒，避免空腹喝酒。不盲目服药，应在医生指导下合理用药，杜绝滥用药。有意识地培养积极乐观、豁达的人生态度，控制和疏导负面情绪。对符合甲肝、乙肝疫苗接种条件的人群，要及时接种。远离各种可能受到血液污染的器具。同时，定期体检，了解肝功能状态。（视频制作：实习生杨依莎）