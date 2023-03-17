直播预告：肝硬化没那么可怕！专家教你调养秘诀

3月18日是一年一度的“全国爱肝日”。肝脏作为人体非常重要的器官，具有生物合成、分解代谢、生物转化（包括解毒）等生理功能。为了帮助大家正确认识各种肝脏疾病，让权威、实用的健康科普知识深入人心，“人民好医生”客户端联合国家传染病医学中心（北京）、首都医科大学附属北京地坛医院推出“全国爱肝日”系列直播节目，教大家远离“肝”扰。

春季万物复苏，由寒变暖，正是养肝、护肝的好时节。众所周知，肝硬化是一种常见的慢性进行性肝病。那么，肝硬化是如何发生的？中医是如何认识肝硬化的？在日常生活中，该如何进行调养？3月18日15:30，“全国爱肝日”系列直播节目第四期将邀请首都医科大学附属北京地坛医院中西医结合二科主任江宇泳做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普肝硬化的相关知识。

专家简介

江宇泳，首都医科大学附属北京地坛医院中西医结合二科主任、主任医师、教授、硕士研究生导师、北京市中医药学术经验传承工作指导老师、北京中西医结合学会传染病专业委员会主任委员、中国民族医药学会传染病分会常务副会长、中国医师协会中西医结合医师分会肝病学专家委员会常务委员、中华中医药学会肝胆病分会常务委员、北京市优秀中医药人才。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。