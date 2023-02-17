光激活抗癌研究取得新进展

科技日报北京2月16日电 （实习记者张佳欣）英国东英吉利大学（UEA）的科学家们离创造新一代光激活癌症疗法又近了一步。这一疗法通过打开嵌在肿瘤附近的“LED灯”来发挥作用，然后激活生物治疗药物。该疗法将具有高度针对性，比目前最先进的癌症免疫疗法更有效。

最新发表在《自然·化学生物学》上的论文解释了这一创新想法背后的原理，展示了研究团队是如何设计抗体片段的。这些抗体片段不仅与其目标“融合”，还能被光激活。这意味着在未来，免疫疗法可比以往任何时候都更精确地攻击肿瘤。

这项研究首席科学家、UEA化学学院博士阿米特·萨赫德瓦说：“目前的癌症治疗方法，如化疗，会杀死癌细胞，但也会损害人体内的健康细胞，如血液和皮肤细胞。这会引起副作用，包括脱发、疲倦和不适，而且它们还会增加患者感染的风险。因此，科学家们很想创造更有针对性、没有副作用的新疗法。”

目前，科学家已经开发出几种抗体和抗体片段来治疗癌症。这些抗体比化疗中使用的细胞毒性药物具有更高的选择性，但它们仍会引起严重的副作用，因为抗体靶标也存在于健康细胞上。

现在，UEA团队设计出了第一批抗体片段，它在特定波长的紫外光照射下能与其目标结合并形成共价键。研究人员表示，共价键的作用就像将两块塑料熔合在一起。这样一来，药物分子可以永久固定在肿瘤上。

研究人员希望，此次研究将促进开发一类新的高度靶向的光响应生物疗法。抗体可在肿瘤部位被激活，并在光激活时以共价方式附着在目标上。换句话说，就是可以通过照射激活抗体来攻击肿瘤细胞。对于皮肤癌，要么直接照射到皮肤上，要么使用可植入体内肿瘤部位的像小LED灯那样的发光物质。这将使癌症治疗更加有效和有针对性，因为只有肿瘤附近的分子会被激活，而不会影响其他细胞。

研究人员称，这可能会减少副作用，还会延长抗体在体内的停留时间。它对皮肤癌或实体瘤等癌症有效，但对血癌无效。如果下一阶段研究成功，他们希望在5—10年内看到下一代光激活免疫疗法被用于治疗癌症。