六部门首次发布操作指南保障女职工权益

新华社北京3月8日电（记者姜琳）在3月8日国际劳动妇女节当天，人力资源和社会保障部、国家卫生健康委等六部门联合发布《消除工作场所性骚扰制度（参考文本）》和《工作场所女职工特殊劳动保护制度（参考文本）》，旨在加强用人单位内部规章制度规范指引，推动妇女权益保障法在工作场所落实落地落细。

据人社部劳动关系司相关负责人介绍，这次发布的《消除工作场所性骚扰制度（参考文本）》共20条，分别对性骚扰定义及主要表现行为、公开承诺、宣传培训、职工举报投诉、调查处置、工会参与监督等主要内容予以明确。同时，文本还指导用人单位对举报投诉人和调查处置工作予以保密，要求注意保护个人隐私权，通过采取调整工作岗位等措施，避免对受害者造成二次伤害。

《工作场所女职工特殊劳动保护制度（参考文本）》共26条，以简洁明了的条文形式，对工作场所女职工劳动就业保护、工资福利保护、生育保护、职业安全健康保护等内容进行了一一列举。此外，为保障工作场所的正常生产秩序，文本还对履行程序给出规范指引。

参考文本是将“条文中的法”落实转化为“现实中的法”的重要载体和有效途径，是为用人单位将法言法语转化为广大职工读得懂、弄得通、可操作的具体行为规范提供操作指南，有利于打通法律落地的最后一百米。据了解，这两份参考文本均为首次发布。