加强食品安全与健康科普宣传

孙宝国 全国政协委员、中国工程院院士、北京工商大学校长、中国食品科学技术学会理事长

当前是科技创新赋能食品工业快速发展的关键时期，加强食品安全与健康科普、为行业健康发展营造良好的舆论环境显得尤为重要。然而，我国食品安全与健康科普工作存在宣传内容严谨度不够、对“新事物”“新概念”的科普宣传不及时、“伪科普”大行其道等问题。

针对上述问题，我提出以下建议。

一是加大对不实信息、谣言的清理整治力度。重点针对电视健康养生类节目、广告，各类互联网平台开展重点专项行动，对已经播出、发布的相关不实内容及时进行清理。同时，探索建立科普白名单、黑名单的认证认可机制。

二是尽快出台相关标准法规。建议国家卫生健康委和市场监管总局加速会签进程，让正在修订的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718）早日出台。

三是加大科普宣传力度。由国务院食品安全办牵头，协调多部门联合开展行动，从国家层面梳理、发布食品安全与健康领域的顽固谣言清单；鼓励高校、科研机构、科技社团等发挥重要作用，对谣言内容进行科学、全面的澄清，开展广泛、深入、持久的科普宣传，让科学跑赢谣言，让谣言止于智者。

（实习记者 孙明源整理）