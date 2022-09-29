新华社北京9月28日电（记者董瑞丰、顾天成）记者日前从2022年全国食品安全宣传周国家卫生健康委主题日活动上获悉，截至目前，我国已发布食品安全国家标准1455项，包含2万多项指标，覆盖我国居民消费的340余种食品类别、覆盖影响我国居民健康的主要危害因素、覆盖从生产到消费全链条、覆盖从一般到特殊全人群。

为重点解决食品安全“标准一大堆、不知用哪个”的问题，国家卫生健康委近年来组建了含17个部门单位近400位专家的国家标准审评委员会，并依据新修订的食品安全法，牵头将原来分散在15个部门管理、涉及食品的约5000项相关标准进行了全面梳理。

国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰表示，食品安全标准、风险监测评估等工作是践行“最严谨的标准”要求，贯彻大食物观理念的重要工作。卫生健康系统食品安全领域将以问题和需求为导向，继续完善制度机制，加强体系和能力建设。

主题日活动上，围绕食品安全标准与监测评估“十四五”规划贯彻实施，国家食品安全风险评估中心、中国疾病预防控制中心营养与健康所的有关负责人和专家也专门面向公众做了讲解。

此次活动主题为“共创食安新发展 共享美好新生活”，结合食品安全标准与监测评估“十四五”规划，展示创新思路，助力高质量发展等方面的举措，同时就公众关心的食品安全与营养健康问题开展专家访谈，传播科学信息，营造全社会广泛参与的氛围。