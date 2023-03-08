姨妈期，究竟要不要喝红糖水

今天是属于广大女性的节日——妇女节，但今天这篇并非女同胞专属，男同胞也有必要替女友或老婆了解相关知识，以示关爱体贴，或备不时之需。

红糖水，在中华传统饮食文化中，被传为滋补佳品，多用于产后、月经期、体弱身虚,功效为“补血”。不过，“补血”一词听起来对女性的身体健康很重要，但理解起来显得有些模糊：补血细胞？补血色素？补铁元素？抑或是补充血量？到底该从哪个角度去理解呢？

红糖水能补充的钙铁锌非常有限

但热量却很高

要想知道红糖究竟可以补什么，首先要了解它的营养构成。参考《中国食物成分表》及美国农业部的食物数据库，每100克红糖约含96-97克的糖，其中包括了94-95克的蔗糖、1克多葡萄糖和1克左右的果糖。刨除这三种糖，红糖还含有少量的无机盐（钙、铁、镁、磷、钠、钾、锌、镁、铜、硒）和含量几乎可以忽略不计的维生素。除了钾、钙、铁，其他若干种无机盐的含量也都少到可以忽略不计。

即便如此，也不代表红糖就是钾、钙、铁的丰富来源。毕竟，每100克红糖只含240毫克的钾、157毫克的钙、2.2毫克的铁。如果用5-10克红糖冲一杯常规浓度的红糖水，也就只能提供很少量的钾、钙、铁……事实上，20毫升牛奶就能帮我们搞定这点量，额外还能“赠送”优质蛋白质。

就算你超级耐受甜味，不怕被齁晕，也要考虑一下一杯100克红糖水里将近400大卡的热量。

红糖水不补血细胞和血色素

想“补血”不如吃红肉和内脏

100克红糖里区区2.2毫克的铁的“补铁”效果不好，不光是因为“量”不够，在“质”上也很难“惊艳”到血红蛋白。为什么这么说呢？

第一，成年女性每天需要20毫克的铁，红糖远远达不到分量要求；

第二，红糖所含的三价植物铁（非血红素铁）远不及红肉及动物肝脏中的血红素铁在人体内的吸收率高；

第三，等量红糖的含铁量不及猪、牛、羊等红色瘦肉，更比不上动物血制品及动物肝脏，甚至没能比过菠菜（2.9毫克/100克）。

下面简单列举几种比红糖含铁量高的肉类和动物肝脏：

每100克猪肝含铁22.6毫克

每100克猪肉含铁3.0毫克

每100克牛肉含铁3.3毫克

每100克蛏子含铁33.6毫克

每100克鸭血含铁30.5毫克

不过，如果只在小甜水里较量一下，红糖还是有其“补铁”优势的。相比于铁元素含量为1.4毫克/100克的冰糖和0.6毫克/100克的白糖，红糖算得上是各种调味糖里的“含铁大户”了。但营养界有句名言“离开剂量谈效果，都是耍流氓”，毕竟每次一小块的量（5-10克），只能是杯水车薪。

通过上述分析，相信大家心里已经非常明确，喝红糖水不补铁，因为含量少、吸收率低；喝红糖水不补血细胞，因为红糖里不含蛋白质；喝红糖水也不补血色素，喝红糖水也不补血量。

红糖水难道就一无是处吗？

能快速补充身体能量

红糖的主要营养成分是吸收速度很快的双糖（蔗糖）和单糖（葡萄糖、果糖），能够快速为身体补充能量。以红糖水的形式，还能为身体提供水分。因此，当突发低血糖时，一杯红糖水绝对算得上得力救兵。另外，对于体力消耗大、食物获取不足的人，比如在冰雪环境中，或者极限运动者，红糖水也可以作为物资不足前提下的热量和水分补充来源，帮助迅速恢复体力。

不过还是要提示一下大家，无论饮用体验有多美好，糖终究是糖，小甜水永远是小甜水。喝多了不仅长肉，还有其他健康隐患。如果要喝红糖水，请不要忘记世界卫生组织及《中国居民膳食指南（2022版）》建议的添加糖摄入限量——每天最好不超过25克。

女性生理期喝红糖水，有用吗？

有几种情况喝点红糖水会更舒服

客观地说，还真不是没用。在下列描述的情形中，一杯温暖的红糖水还是可以驱赶一些因姨妈期而生的不适的。

1.因经期腹痛、严重头痛、其他不适导致食欲差、进食量少、热量摄入不足时；

2.经期遭遇寒冷天气，自己感觉手脚冰凉甚至前胸后背都冷冰冰，且暂时没有触手可及的热量充足的食物时；

3.本来就容易低血糖，经期又胃口不佳时；

4.经期被只会劝说“喝热水”，却不知道帮忙递杯热水的直男男友气得够呛时；

5.经期就是想吃甜食，不吃就会生气时；

作用机制也很简单，快速补充糖分和热量，温暖的水温有助于驱赶寒意，糖可以令大脑产生愉悦感。当然，这三个机制和功能，不只是红糖独有，换成冰糖、白糖、麦芽糖、葡萄糖……任何小甜水，其实都是可以实现的。

那你可能要问了：既然是个小甜水都好使，为何偏偏是红糖？

因为相比于白糖，未经精炼加工的红糖保留了乙醛、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛、2,6-甲基吡嗪、壬醛、糖醛等多达60种以上的挥发性香气成分。在饮用过程中，这些挥发性香气成分可以通过鼻后嗅觉，让我们感受到比白糖水更丰富、更有层次感的香甜气息。因此，愉悦身心的效果更为明显。

另外，“姨妈期代谢率高，吃多少都不会胖”的说法，信了，你就输了！

一句话总结：只升糖不补铁的红糖水，姨妈期小酌暖身、豪饮伤身，请根据个人情况理性选择。

文/刘遂谦

（科普工作者、临床营养师、中国营养学会会员）