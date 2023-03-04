加强中医药关键技术装备研发

如何“说清楚、讲明白”中医药，进一步激发和释放中医药的功能和价值，推动中医药传承创新发展取得新进展、新成效，这是新时代党和国家交予中医药等多学科领域科技工作者的新问卷。

2019年10月，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》明确指出，要研究设立国家中医药关键技术装备重大专项。目前时机已经成熟，并已经有了较扎实的基础。

我建议，面向2035年的科技重大专项布局，应尽早设立并实施“中医药关键技术装备”科技重大专项，从根本上突破目前中医药技术装备科研投入少、研究力量薄弱、研究队伍局限于中医药领域的困境，充分发挥社会主义集中力量办大事的体制优势，把中医药原创优势的源头话语权牢牢地攥在中国人自己手上。

同时，应统筹国家各类科技计划，重点突破“中医先进诊疗设备、中药先进制造设备”的关键技术瓶颈，破解中医药规模化供给能力不足的难题，大力提升中医药科技创新能力，促进传统产业改造技术升级，推动中医药先进制造水平提升。

此外，还要完善中医药技术装备市场准入政策体系，将中医药装备配置纳入医疗服务机构建设要求，将中医药装备服务费用纳入医保支付。

（本报记者 陈曦整理）