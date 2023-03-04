春茶如诗，散文家何为曾说：“每一个饮春茶的早晨仿佛是入禅的时刻。”这种饮茶的境界也让我附庸风雅，在10年前的春天，带着一群作家进入茶山采风。

我们采风首选的是与“春”有关且最接福州地气之茶——茉莉花茶。一行人跟着春伦茶业创始人、茉莉花茶非遗传人傅天龙先生进场。随着一声“采茶啰，丰收啰……”的吆喝，锣鼓声急管繁弦，响彻山头。进一步了解才知，自己对福州茉莉花茶真是失敬得很！原来，“闽边江口是奴家，君若闲时来吃茶，土墙木扇青瓦屋，门前一田茉莉花”，不仅仅是福州民谣，还是昔日福州民间喝茶闻花香惬意生活的真实写照。

相传在北宋时期，福州人就窨制出了茉莉花香和茶香交织的茶，花香茶韵珠联璧合，引来古人雪片似的赞美。之后，茉莉花茶通过浓郁花香与鲜醇茶汤在北京好长一段时间一枝独秀，北京人称“香片”的茉莉花茶，差不多就等同茶的代名词。据说，慈禧太后因为喜欢茉莉花的天然香气进而把茉莉花茶作为心头之爱，宫内女眷唯她一人可佩簪茉莉花，她还时常把自己爱喝的“茉莉双薰”作为赠送外国使节的礼品。

早在清咸丰年间，福州茉莉花茶就已成为贡茶，身价倍增而成高档消费品。这时的福州，作为五口通商口岸已开埠十余年，极大推动了中国茶叶的对外热销。众多国外洋行和国内商贾云集于东海之滨，福州成为全国最大的茶叶出口地，通往英国、美国等多条“海上茶叶之路”，日夜繁忙，成为中国茶业对外交流、向世界传播中国茶文化的重镇。直到清光绪年间，福州还戴着“世界茶港”之桂冠，时谓“滨海之区，贩茶最便，无过福州”。

爱喝中国茶的小仲马创作《茶花女》，此作汉译名为《巴黎茶花女遗事》，译者乃清末文学家林纾。压根不懂外文的林纾，由精通外语的好友王寿昌口述，凭其在国内首屈一指的古文功底意译时，想来没少喝茶。林氏曾在《畏庐文集》自曝：“林子啜茗于湖滨之肆。”此湖，乃福州西湖也。

一位办世界茶展的好友介绍，福州茉莉花茶在国外一直广受欢迎，不少外国人品尝之后念念不忘。国际茶叶委员会授予福州“世界茉莉花茶发源地”“世界茉莉花茶之都”称号，可谓实至名归。

1986年，祖籍福州的作家冰心在《茶的故乡和我故乡的茉莉花茶》一文中写道：“我的故乡福建既是茶乡，又是茉莉花茶的故乡。解放前，四川、湖北、广东、台湾虽也产茉莉花茶，但它的花种、窨制技术都是从福建传过去的。”虽然据考证，各地茉莉花茶的品种、技术并不完全来自福州，但若说受到福州茉莉花茶技艺的影响却诚不为过。3年后，已是89岁的冰心在《我家的茶事》一文中再次提到茉莉花茶，“不但具有茶特有的清香，还带有馥郁的茉莉花香”。她对茉莉花茶的喜爱和自豪刻在了骨子里。在北京土生土长的老舍，是出名的“茶痴”，有茶万事足，有的是老北京的传统生活方式，早起喝茶，把茶喝“通”了一天才舒服。他赠冰心的七律里有“中年喜到故人家，挥汗频频索好茶”之句，他在冰心家里喝到的好茶，肯定有福州茉莉花茶。

作为当下茉莉花茶“大佬”，傅天龙对上世纪八九十年代福州“千家万户遍植茉莉，妇孺白首皆焙香茶”和“一担茉莉一担金”的黄金年代记忆犹新，他和胞弟联袂创建春伦茉莉花茶集团，就是想着要把福州茉莉花茶的辉煌发扬光大，他们把一处面积近800亩的山地种场长租不说，还打造成为国家3A级景区，并瞄准“新式茶饮”领域，开发新式茶饮品牌。一片“叶子”致富一方，“春伦模式”为此入选全球减贫案例。

那年春天的采风让我爱上了茶山，不止一次流连在福州春伦生态茶园，徜徉在绿白相间的茶海，每一棵茶树都不容忽视，是它们构成了茶山醉人的幽香和迷人的曲线美。在风声、鸟鸣与清新的花香浑然一体中，既让人体会柳永词里的茉莉花之美：“环佩青衣，盈盈素靥，临风无限清幽。出尘标格，和月最温柔”，也品味出清代诗人王士禄眼中的此花此茶：“冰雪为容玉作胎，柔情合傍琐窗开。香从清梦回时觉，花向美人头上开。”左采右摘之后，我们再到开在天然氧吧间的春伦茶艺学堂轻啜一口醇厚饱满的茶汤，也就感受了种植、采摘和制作的诸多不易，知道了福州茉莉花茶如何特立独行地窨出人间“无上味”。

我对茉莉花茶的喜爱毫不掩饰，也促成了一位文友创作《茉莉花茶语》一书，并欣然受邀为之作序。在福州，在马来西亚槟城，我都曾和华语作家朵拉母女喝茶，喝得最多的是她们心仪的茉莉花茶。朵拉曾观察入微地摹写茉莉花茶在水中的万千变化：“一朵朵已经干燥的花，让热水冲泡过后，徐徐缓缓在杯里再次绽开，让人感受到仿佛已经死过一次、又再度盛放的重生之惊喜。过了一会儿，打开杯盖，氤氲的花香味儿慢慢地飘升上来，不必喝它，就看着花儿在绿色的茶水里盈盈浮动，美好的感受便在心里悄悄地游移展现。”茶之妙其实很难说清，就如同茶叶，没有最好，只有适合。

看似冷峻有余的鲁迅其实挺有喝茶的情调，曾在《喝茶》文中道及喝好茶是一种“清福”，并言“要享这清福，首先就须有工夫”。有闲工夫喝茶，才能像朵拉那样观察和想象茶在水中的千变万化。茶的味道能深植朵拉的心田。为了喝茶，她特地在房子里装修了一个茶室，每当想念福建的朋友时，就到茶室拿出朋友的赠茶，煮水品茗。现实中的她，就是天气越冷越要把生活过得热气腾腾的人，更何况有茶可恃，对茶史张口就来：中国六大茶类中，有一半（乌龙茶、红茶、白茶）起源于福建，还不包括长年征服世人口味的茉莉花茶。

福州三坊七巷作为全国十大历史文化名街之一，近年来茶氛围无处不在，在增添城市烟火时，也“随风潜入夜”，向人们传播了茶文化。主打福州茉莉花茶的春伦茶馆，是所在城乡人们慕名而去之地。2022年11月，福州茉莉花茶再添世界级金名片，作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”项目组成部分，其窨制工艺入选世界非遗，可谓香传千年，再吐新韵，也是福州这个昔日“世界茶港”的最新佳话。2023年元旦，首届中国茶叶交易会在昔日的“世界茶港”福州开张，全国各地名茶争奇斗艳，茉莉花茶自是芳香四溢。

好一朵美丽的茉莉花，人见人爱的福州市花，也盛开在我的家里。妻子采摘之后，或放我电脑桌案，或置于房间，可以芬芳一整天。我算是和清代诗人江奎有了同一喜好，当年他对茉莉花一见倾心，干脆选为心目中排行榜冠军：“他年我若修花史，列作人间第一香。”