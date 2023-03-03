奶粉新国标落地让国产奶粉更适合中国婴幼儿

2月22日，堪称“史上最严”的奶粉新国标正式实施。此后，只有通过新国标配方注册的奶粉产品，才能在中国境内出售。

新国标新在哪里？对行业来说意味着什么？为何说国产奶粉更适合中国宝宝？针对这些问题，科技日报记者采访了新国标的主要起草人和业内专家。

新国标是一个“质的飞跃”

相对于旧国标而言，业内普遍认为，新国标是一个“质的飞跃”。

新国标经历了两年的过渡期。2021年3月18日，国家卫生健康委网站发布50项食品安全国家标准，其中的《食品安全国家标准婴儿配方食品》（GB 10765-2021）、《食品国家安全标准较大婴儿配方食品》（GB 10766-2021）和《食品安全国家标准幼儿配方食品》（GB 10767-2021）三大标准，被称为“史上最严”的奶粉新国标。

与此前的2010版婴幼儿配方食品系列标准相比，新国标对营养素的规定更为严格，将原有的《较大婴儿和幼儿配方食品》（GB 10767-2010）分为《较大婴儿配方食品》与《幼儿配方食品》两个标准。

“新国标调整了较大婴儿和幼儿配方食品中蛋白质含量要求，并增加了较大婴儿配方食品中乳清蛋白含量要求；调整了较大婴儿配方食品中碳水化合物含量要求，与婴儿配方食品要求一致；增加了较大婴儿和幼儿配方食品中乳糖含量要求，并明确限制蔗糖在婴儿和较大婴儿配方食品中添加。”新国标的主要起草人之一、中国营养学会秘书长韩军花说，“新国标把二段、三段奶粉的能量值、蛋白质等营养素指标都做了下调，使其更加接近母乳，也更加接近该阶段婴幼儿正常的生长发育要求，目的是不让婴儿的体重过度增长，而是更科学、更均衡地生长。”

婴配粉市场或迎来大洗牌

新国标落地后，超千亿的婴幼儿配方奶粉市场或将迎来行业大洗牌。

“新国标对奶粉的生产指标要求更加严格，因此会加大企业的调整难度。”韩军花举例说，有一些营养素的添加标准范围变窄了，这意味着企业必须在生产过程中进行严格控制，否则很容易超出标准范围，成为不合格产品。这实际上对企业的研发能力和生产工艺提出了更高的要求。

除了缩小一些营养素的添加范围，新国标还提高了部分营养素的含量要求。韩军花称，新国标对奶粉中DHA的含量要求比原来更高，有很多企业提出，DHA添加增多可能会使奶粉产生腥味，这对企业的生产和工艺把控来说也是一大考验。

国家食品安全风险评估中心研究员刘爱东强调，研发实力较强的企业可以基于新国标但不限于新国标，在新国标基础上形成自己的企业标准。

新国标体现合理性、规范性和实用性

为何说国产奶粉更加适合中国宝宝？

中国疾病预防与控制中心营养与健康所研究员赖建强介绍，新国标是国家“十三五”重点研发计划成果，其营养值的设置是基于中国母乳的研究成果，更加贴近中国孩子的实际需求。

“新国标考虑了中国宝宝的营养需求、监管需求、行业生产现状，参考了国际上其他国家的做法和经验，体现了合理性、规范性和实用性。”刘爱东强调。

在韩军花看来，在国内正规渠道购买到的婴幼儿奶粉，不管是进口品牌还是国产品牌，质量都很可靠，都经过了严苛的注册审批和监管，而在某些方面，国产奶粉更适合中国宝宝。

“举例来说，美国孕妇的贫血率只有2%，而中国孕妇贫血率是13.6%。孕妇的贫血率会影响新生儿体内的铁储备，因此美国的新生儿拥有比较充足的铁储备，铁的需要量就相对较少。而中国新生儿可能拥有的铁储备相对较低，所以对铁的需要量相对较高。喝美国奶粉，更容易造成这些孩子贫血或缺铁，尤其是在半岁之后。”韩军花说。（马爱平）