巩固疫情防控重大成果——国务院联防联控机制新闻发布会回应防疫关切

2月23日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，相关负责同志及有关专家介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并回答媒体提问。新华社记者 张玉薇 摄

近期，我国防控形势总体向好，平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段，各地疫情呈局部零星散发状态。本轮疫情是否已经结束？新变异株是否可能引发新一轮感染高峰？下一步如何继续健全疫情监测体系和信息报告制度？围绕公众关注的热点，国务院联防联控机制23日举行新闻发布会作出回应。

我国本轮疫情基本结束

我国本轮疫情是否已经结束？

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，从公共卫生的角度看，疫情可按流行强度分为散发、暴发、流行、大流行四类。判定是否走出疫情大流行，主要有疾病感染率、人群免疫水平、病毒质变情况、门急诊的诊疗量和住院及死亡情况、整体防控能力等五个重要指标。

梁万年表示，我国经受住了这一轮疫情的考验，建立了较好的人群免疫屏障，可以说本轮疫情基本结束，现在的感染是处在零星的局部散发状态。

全力以赴开展医疗救治

根据中国疾控中心发布的数据，三年多来，我国新冠病毒感染者死亡率保持在全球最低水平。尤其是2022年11月以来，医疗卫生机构围绕“保健康、防重症”，全力以赴开展医疗救治。

重点采取了哪些措施？国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，一是实施重点人群分级健康管理。发挥基层医疗卫生机构作用，对辖区内合并基础疾病的老年人等高风险人群实施健康监测，根据红、黄、绿三个健康风险等级实施分级健康管理，一旦发生病情变化及时转诊。

二是迅速扩充医疗资源，保障救治需要。二级以上医疗机构发热门诊短时间内由7337个扩充至1.6万个，重症病床由19.8万张扩充至40.4万张。同时，组建16支国家医疗队和118支省级医疗队。

三是做好农村地区疫情防控救治工作。以县为单位网格化布局县域医共体，将合并基础疾病的老年人、儿童等重点人群纳入医联体管理，推动城市优质医疗资源向县域下沉，并加大对农村地区巡回和巡诊力度。

四是大力推动互联网医疗，更好满足人民群众在疫情期间看病就医需要。

五是不断优化医疗救治策略。出台第十版诊疗方案和第四版重症诊疗方案，明确重型、危重型高危人群分类和早期预警指标，对于轻症病例早期介入，强化关口前移，坚持中西医结合和多学科诊疗。

继续抓实抓细新阶段疫情防控各项工作

新变异株是否可能引发新一轮感染高峰？专家研判分析认为，由于我国刚经历了疫情大流行，人群体内留存的中和抗体会在短期内提供免疫保护，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。

中国疾控中心传防处研究员常昭瑞介绍，目前我国在新冠病毒变异株检测中，如发现首次报告的、重点关注的国际流行毒株，都会进行感染个案调查与核心密接调查，并开展风险研判，一旦发现传播力、致病力增强的新型变异株，及时按照相关方案采取措施。

常昭瑞同时表示，目前多地仍有新冠病毒感染病例发生，应继续做好个人防护。如果学校发生疫情，要平衡好疫情处置和正常教学秩序的关系，由专业人员根据学生既往感染水平、疾病严重程度、疫情发展阶段、病毒的感染株等进行综合研判和风险评估，然后做出相关处置。

国家疾控局监测预警司司长杨峰提醒，全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异，各地各部门要继续抓实抓细新阶段疫情防控各项工作，提倡广大人民群众继续保持良好的卫生习惯，坚决巩固住来之不易的防控成果。

进一步健全监测预警体系

在提前预警方面，疫情监测体系如何更有效地发挥作用？

杨峰介绍，为动态掌握新冠病毒感染水平和变化趋势，及时监测病毒变异及生物学特性变化，评估医疗资源负荷情况，2022年12月，国家卫生健康委、国家疾控局会同有关部门在传染病网络直报的基础上，进一步拓展监测渠道，形成多个监测子系统。

据介绍，国家疾控局下一步将会同相关部门进一步健全监测预警体系，加强疫情监测和常态化预警能力建设。同时，继续完善传染病网络直报系统功能，提高数据收集的信息化水平和智能化分析能力，并开展新冠病毒感染等传染病疫情报告专项执法检查。