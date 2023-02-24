新版国民心理健康发展报告发布：运动和午睡有助降低抑郁风险

人民网北京2月24日电 （记者杨迪）23日，由中国科学院心理研究所和社会科学文献出版社共同主办的2022版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告（2021-2022）》发布会在京举行。中国科学院心理研究所所长、心理健康蓝皮书主编傅小兰在发布会上介绍，新版蓝皮书基于近20万人次的调查，综合分析呈现了当前我国多个人群的心理健康基本特征，探讨了我国不同人群的心理健康现状、发展趋势及影响因素，并就进一步维护和改善国民心理健康状况提出了一些建议。

2022版“心理健康蓝皮书”《中国国民心理健康发展报告（2021-2022）》发布会现场

据了解，全书分为总报告、分报告和专题报告三个部分。总报告基于 2022 年国民心理健康状况调查的核心成人样本，对国民心理健康状况与心理健康服务状况进行了分析探讨。中国科学院心理研究所教授、心理健康蓝皮书副主编陈祉妍介绍，总报告抽取具有代表性的成年人样本6859份，覆盖全国31个省、自治区、直辖市，东部地区占47.0%，中部地区占24.4%，西部地区占23.9%，东北地区占4.7%。男性占42.5%，女性占57.5%；平均年龄36.0岁；城镇户口占66.6%，农村户口占33.4%。结果显示，超80%成年人自评心理健康状况良好。

报告显示，不同年龄、不同收入下心理健康状况差异突出。本次调查中，抑郁风险检出率为10.6%，焦虑风险检出率为15.8%。随着年龄的增长和月收入的增加，心理健康状况水平更高。

不同职业群体也呈现出各有特征的心理健康状况。管理人员心理健康状况最好，无业/失业人员心理健康状况最差。工作时间的变化、工作倦怠、朋友支持、婚恋关系等，均对心理健康存在显著的积极或消极影响。

不同运动频率下的抑郁风险检出率。 资料来源：《中国国民心理健康发展报告（2021-2022）》

本次调查重点关注了运动与午睡对心理健康的影响。调查发现，过去一个月，调查对象中每周运动次数为0次的有21.0%，每周运动1次的有17.7%，每周运动2次的有21.3%，每周运动3次及以上的有40.1%。每周运动频率为0次的组别，抑郁风险检出率高达22.6%，比每周运动1次的人群高10.5个百分点，比每周运动3次的人群高16.5个百分点。随着每周运动频率的增加，抑郁风险检出率逐渐降低。

不同午睡时长下的抑郁风险检出率。 资料来源：《中国国民心理健康发展报告（2021-2022）》

此外，分析午睡与抑郁风险检出率的关系可以发现，适度午睡对于心理健康具有保护作用。调查对象中不午睡组别的抑郁风险检出率最高，而午睡时长为30-60分钟组别的抑郁风险检出率最低。

调查中显示，近四成调查对象认为心理体检适合一年一次，约三成调查对象认为心理体检适合半年一次，显示出人们期待心理体检的频次与健康体检接近但略高。目前，我国已有不少地区医院、体检中心或健康管理中心开展心理体检服务。调查建议，未来应进一步提高心理体检的覆盖面，将心理体检稳定纳入健康体检内容。