中国疾病预防控制中心二期工程开工建设

2023年3月1日上午，中国疾病预防控制中心（以下简称中国疾控中心）二期工程项目宣布开工建设。该项目已纳入我国第十四个五年规划和2035年远景目标规划纲要，是中央在京重点建设项目，也是国家"十四五"102项重大工程项目之一。

中国疾控中心二期工程项目位于北京市昌平区昌百路155号，总建筑面积17.15万平方米。建设内容包括覆盖慢性病、营养、妇幼、环境、辐射、职业卫生等多专业的科研楼、病原微生物大楼、实验动物中心、信息中心、研究生教学大楼、研究生公寓及配套设施用房等。项目建成后，实验室建设总面积将翻两倍以上，与之前已投入使用的一期工程合计达到17.1万平方米。其中，环境所科研楼设有品种齐全、类型多样的环境暴露模拟仓、理化检验实验室和组学技术平台，围绕环境危害因素的人群暴露、健康效应和健康影响以及消毒与感染防护等开展科学研究，为有效指导环境健康和消毒工作开展，提供科学支撑；病原微生物大楼进一步增强病原微生物的检测能力，提升传染病的防控能力，为疫情防控提供基础支撑；实验动物中心将涵盖放射性物质外照射、吸入染毒及空气暴露、媒介生物、水生生物、小型猪等全品类动物实验。

中国疾控中心坚持以强化国家战略科技力量为导向，发挥传染病防控全国重点实验室引领作用，重点加强各专业实验室的扩建，致力于为全国疾控系统科研创新能力提供动力和支撑。二期工程项目建成并投入使用后，将进一步提升国家级疾控机构的科技基础能力建设水平，满足其中长期高质量发展规划的需求，支撑疾控体系改革发展，助力国际一流疾控中心建设。坚定不移坚持人民至上、生命至上，为健康中国建设，保护人民群众生命安全和身体健康作出更大的贡献。（记者 王小予）