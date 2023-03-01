以高标准引领养老家政服务高质量

引领养老家政行业规范化、品质化、数字化、融合化发展，促进服务品质升级、效率提升，推进积极应对人口老龄化国家战略，更好地满足老年人消费需求

市场监管总局（国家标准委）、民政部、商务部近日联合印发《养老和家政服务标准化专项行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，到2025年，养老和家政服务标准体系基本健全，标准化发展基础更加牢固，标准推广应用效果日益凸显，并将出台100项养老和家政服务领域标准，引领养老、家政服务业高质量发展。

标准是经济社会发展的技术支撑，只有高标准才有高质量。最近发布的《质量强国建设纲要》提到，“加强养老服务质量标准与评价体系建设，扩大日间照料、失能照护、助餐助行等养老服务有效供给”“创新丰富家政服务，培育优质服务品牌”。行业高质量发展，离不开相关标准体系的不断健全和完善。

服务标准化是行业发展的必然要求。养老和家政服务需求快速增加，迫切需要高品质的服务供给适应满足现有需求，创造引领新的需求。近年来，居民消费结构升级加速，养老、家政等服务性消费占比越来越高，居民对服务的要求更趋多样化、个性化、多层次。顺应服务消费升级趋势，充分发挥标准对服务供给的支撑引领作用，以高标准确保高品质服务、促进企业创新发展，能补齐行业发展短板，激发市场活力和社会创造力。

以养老服务为例，此前，我国养老服务领域首个强制性国家标准《养老机构服务安全基本规范》实施，规定养老机构服务安全的基本要求、安全风险评估、管理要求等，明确了养老机构服务安全“红线”。此次《行动方案》不仅升级服务标准体系，还要求向消费者明示服务标准、完善标准实施信息反馈机制，让服务水平可衡量，行业监管有尺度，为行业持续健康发展夯实了基础。

服务标准化要有效发挥市场作用。标准供给不仅是相关政府部门的职责，也需要市场各方参与，释放经营主体活力，提升市场自主制定标准的积极性、主动性。当前我国各类养老服务机构和设施达到36万个，家政服务企业数量超过150万家，不少企业在经营实践中形成了自身的服务标准规范。笔者曾经采访过一家养老服务机构，这家机构有厚厚的一本操作手册，其中应对老年人跌倒的处理方案一项，就有近5000字，包括风险诱因、预防措施、干预方案等。这些经过市场检验的操作规范，可以为丰富完善行业标准化提供参考。

服务标准化要提升对外开放水平。稳步扩大标准等制度型开放，是当前推进高水平对外开放的重要内容。率先进入老龄化社会的国家养老、家政行业发展时间较长，标准化的服务体系已经相对成熟，对我国服务标准化的发展具有借鉴作用。促进国内国际标准衔接、联通，能更好推进贸易便利化，引进先进的服务机构和人才，以标准的开放融合引领服务业的开放发展。

目前各地各部门正在积极推进养老、家政服务标准化工作，行业机构在实践中不断丰富创新，相信随着服务标准加速提档升级，以标准引领行业规范化、品质化、数字化、融合化发展，一定能促进服务品质升级、效率提升，推进积极应对人口老龄化国家战略，更好地满足老年人消费需求。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 19 版）