继续下大气力全面提高质量，推进质量强国建设，更好保障和改善民生，以高质量供给满足不断升级的消费需求

党的二十大报告提出：“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”

日前，市场监管总局等18部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），从推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升等方面部署了质量提升的重点任务。这些措施直面市场需求和群众关切，有助于推动质量供给和需求更加适配，满足人民不断增长的美好生活需要。

近年来，我国质量工作取得积极进展和明显成效，质量安全形势总体稳定向好。但也要看到，部分产业链供应链关键环节存在质量瓶颈，高品质产品、工程和服务供给不足，迫切需要继续下大气力全面提高质量，推进质量强国建设，更好保障和改善民生，不断把人民对美好生活的向往变为现实。

加强民生领域质量建设，是适应我国消费规模稳步扩大、消费结构持续升级的需要。近年来，我国居民物质生活更加殷实，精神文化生活不断丰富，品质消费日益向衣食住用行等全领域拓展。但与居民旺盛的消费需求相比，我国中高端产品和服务的有效供给仍然不足。要扩大安全优质农产品食品供给，增强儿童老年人残疾人用品适用性，引导居民生活服务高品质发展，不断提升供给体系适配性，以高质量供给满足不断升级的消费需求。

加强民生领域质量建设，是稳住消费基本盘、更好发挥消费对经济发展基础性作用的需要。要多措并举开拓消费新场景、挖掘消费新潜力。《方案》提出“引导新技术新产品新业态优质发展”。扩大信息与数字消费，加快线上线下消费有机融合，通过提高移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端等数字产品智能化水平和消费体验，支持企业构建形式多样的线上消费场景，将有效培育壮大智慧产品和智慧零售等消费新业态，拓展更广阔的消费蓝海，更好发挥消费的牵引带动作用。

加强民生领域质量建设，是加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的需要。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，推动高质量发展，要加快建设强大国内市场，增强国内大循环内生动力。要以加强质量建设为有力抓手，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，推动形成供给结构优化与总需求适度扩大的良性循环，提高经济体系整体效能。

加强民生领域质量建设是一项意义重大又任务艰巨的民心工程，需要久久为功。相信通过各方努力，我国消费品优质供给能力将不断增强，生活性服务可及性、便利性和公共服务质量满意度将全面提升，人民的获得感、幸福感、安全感一定能够更加充实、更有保障、更可持续。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 19 版）